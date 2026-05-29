Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akşam İstanbul bir başka güzel olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Çıkışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fatih'ten Ayasofya'ya bir yürüyüş yapıldı. İstanbullular cumayı burada kıldı. Katılım muhteşemdi. Akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında gazetecilere lokum ikram etti. Kendisine uzatılan tatlıya ise 'Ben yemiyorum, dikkat ediyorum' diyerek cevap verdi.
Haber Giriş Tarihi: 29.05.2026 16:03
Haber Güncellenme Tarihi: 29.05.2026 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.
Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü bitirdiklerini, İstanbul'un fethi hasebiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlaması"na katılacağını söyledi.
"AKŞAM İSTANBUL BİR BAŞKA GÜZEL OLACAK"
Alanın tıklım tıklım dolu olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün 29 Mayıs Cuma. Tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı ve İstanbullu burada cumayı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde olacaklarını dile getirerek, "Akşam İstanbul bir başka güzel olacak ve yıldızlar inşallah bir gösteri yapacak İstanbul'da. Hep birlikte bunu kutlayacağız." dedi.
"BEN YEMİYORUM, DİKKAT EDİYORUM"
Gazetecilerin gayretine de teşekkür eden Erdoğan, lokum dağıttı.
Bir gazetecinin kendisine lokum uzatması üzerine Erdoğan, "Ben yemiyorum, dikkat ediyorum." dedi.
Lokumun nasıl olduğunu soran Erdoğan, "Çok lezzetli." cevabını aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.
