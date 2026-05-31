Altın fiyatları 31 Mayıs'ta hangi seviyelerde işlem görüyor?
Altın fiyatları 31 Mayıs 2026 Pazar günü yatırımcılar ve tasarruf sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan fiyat hareketleriyle birlikte gram altın, çeyrek altın ve ons altının güncel satış rakamları araştırılıyor.
Haber Giriş Tarihi: 31.05.2026 10:33
Haber Güncellenme Tarihi: 31.05.2026 10:36
31 Mayıs 2026 itibarıyla gram altın satış fiyatı 6.687,66 TL olarak kaydedildi. Altın piyasasında en çok takip edilen ürünlerden biri olan gram altın, günün ilk saatlerinde bu seviyeden işlem gördü.
Çeyrek ve yarım altında güncel fiyatlar
Çeyrek altın satış fiyatı 11.138,00 TL olarak açıklanırken, yarım altın 22.255,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Tam altın satış fiyatı ise 43.757,00 TL olarak kaydedildi.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 44.402,00 TL olurken, gremse altın 109.728,05 TL seviyesinde bulunuyor.
Ons altın 4 bin 540 doların üzerinde
Küresel piyasalarda referans olarak kabul edilen ons altın, 31 Mayıs 2026 tarihinde 4.540,06 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Ons altındaki hareketler, yurt içindeki altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
31 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Gram altın: 6.687,66 TL
Çeyrek altın: 11.138,00 TL
Yarım altın: 22.255,00 TL
Tam altın: 43.757,00 TL
Cumhuriyet altını: 44.402,00 TL
Gremse altın: 109.728,05 TL
Ons altın: 4.540,06 dolar
