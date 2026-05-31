Benzin ve motorinde indirim beklentisi hangi seviyede?

Haber Giriş Tarihi: 31.05.2026 10:12
Haber Güncellenme Tarihi: 31.05.2026 10:17
Petrol fiyatlarında son dönemde görülen düşüşün ardından akaryakıt ürünlerinde indirim beklentisi güçlendi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Haziran'ı 2 Haziran'a bağlayan gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında aşağı yönlü güncelleme yapılması öngörülüyor. Fiyat değişikliğinin yürürlüğe girmesi halinde sürücüler, yeni tarifelerin pompa fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağını takip edecek.
Benzin ve motorinde beklenen indirim tutarı
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinin litre fiyatında ise 7,25 TL indirim planlanıyor. Düzenlemenin Eşel Mobil Sistemi kapsamında uygulanması beklenirken, indirimin yaklaşık yüzde 25'lik bölümünün doğrudan pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.
Kalan bölümün ise vergi kalemleri üzerinden değerlendirilmesi bekleniyor. Nihai fiyatların dağıtım şirketleri ve bölgesel maliyet unsurlarına göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor.
Petrol fiyatlarındaki gerileme maliyetleri etkiledi
Küresel enerji piyasalarında son günlerde petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket izlendi. Haftanın kapanışında Brent petrolün varil fiyatı 91,12 dolar, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 87,36 dolar seviyesinde kaydedildi.
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin rafineri maliyetlerini düşürmesi, akaryakıt ürünlerinde fiyat güncellemesinin önünü açan temel unsurlar arasında gösteriliyor.
Güncellemenin gece yarısı yürürlüğe girmesi bekleniyor
Sektör temsilcileri, planlanan fiyat değişikliğinin gece yarısından itibaren geçerli olmasının beklendiğini belirtiyor. Resmî tarifenin dağıtım şirketleri tarafından duyurulmasının ardından yeni fiyatlar pompaya yansıyacak.
Akaryakıt piyasasında fiyat değişimlerinin, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketlere bağlı olarak önümüzdeki dönemde de yakından izlenmesi bekleniyor.
Büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası Benzin: 64,32 TL Motorin: 67,03 TL LPG: 33,89 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 64,18 TL Motorin: 66,90 TL LPG: 33,29 TL Ankara Benzin: 65,29 TL Motorin: 68,16 TL LPG: 33,87 TL İzmir Benzin: 65,57 TL Motorin: 68,43 TL LPG: 33,69 TL
