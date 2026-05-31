Trump’tan İran’a sürpriz taslak, kritik madde yeniden yazıldı
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yürütülen dolaylı müzakereler kapsamında daha önce hazırlanan anlaşma taslağında değişiklik yaptığı ve revize edilen metni Tahran’a ilettiği öne sürüldü. New York Times’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre değişikliklerin odağında İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin hükümler yer alıyor.
Haber Giriş Tarihi: 31.05.2026 09:39
Haber Güncellenme Tarihi: 31.05.2026 09:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Haberde yer alan bilgilere göre Trump, İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını içeren düzenlemeler konusunda çekincelerini dile getirdi. ABD Başkanı’nın, Barack Obama döneminde imzalanan 2015 nükleer anlaşmasına yönelik geçmiş eleştirileri nedeniyle benzer başlıklara temkinli yaklaştığı belirtildi.
ABD’li yetkililer ayrıca Trump’ın, İran tarafının yanıt sürecinin yavaş ilerlemesinden rahatsız olduğunu ve müzakerelerde daha hızlı ilerleme istediğini ifade etti.
Washington baskıyı artırmayı hedefliyor
New York Times’a konuşan bir yetkili, revize edilen teklifin İran üzerindeki diplomatik baskıyı artırmayı amaçladığını söyledi. Aynı kaynak, daha önce İran’ın üst düzey liderliğine sunulan çerçeve anlaşmasının kabul edilmesini teşvik edecek düzenlemelerin metne eklendiğini aktardı.
Haberde, İran yönetiminin üst kademeleriyle iletişim süreçlerinin zaman aldığına dikkat çekilirken, mutabakat zaptı niteliğindeki belgede yeni değişikliklerin yapılmasının görüşme takvimini uzatabileceği değerlendirildi.
Nükleer program başlığı sonraki aşamada ele alınacak
Taraflar arasında en hassas konular arasında yer alan İran’ın nükleer programına ilişkin başlıkların müzakerelerin ilerleyen dönemlerinde görüşülmesinin planlandığı bildirildi. Bu nedenle mevcut temasların öncelikle genel çerçevenin şekillendirilmesine odaklandığı kaydedildi.
Uzman çevreler ve diplomatik kaynaklar, nihai metne ilişkin müzakerelerin önümüzdeki günlerde yakından izleneceğine işaret ediyor.
Axios yeni görüşme trafiğine dikkat çekti
Axios’un iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, anlaşmanın kısa sürede sonuçlanmasını istiyor. Haberde, özellikle İran’ın nükleer materyallerine ilişkin daha güçlü güvencelerin talep edildiği belirtildi.
Yetkililer, son değişikliklerin ardından taraflar arasında yeni bir diplomatik görüşme trafiğinin başladığını ve temasların birkaç gün sürebileceğini aktardı. Axios’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, İran’dan yanıt alınmasının yaklaşık üç gün sürebileceğinin Trump’a iletildiğini söyledi.
Beyaz Saray’da kritik toplantı yapıldı
Trump’ın cuma günü Beyaz Saray Durum Odası’nda üst düzey danışmanlarıyla yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede İran dosyası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı ifade edilirken, toplantının ardından kamuoyuna resmi açıklama yapılmadı.
ABD ile İran arasındaki temasların seyri ve Tahran’ın revize edilen taslağa vereceği yanıt, diplomasi gündeminin önümüzdeki günlerdeki en önemli başlıkları arasında yer alıyor.
