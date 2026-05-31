Havalimanlarında yeni dönem! Yolculara ücretsiz sunulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, havalimanlarında yolcuların içme suyuna erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı su sebili uygulamasını yaygınlaştırıyor. Çalışmalar kapsamında 14 havalimanında su sebili kurulumları tamamlanırken, 32 havalimanında sipariş, imalat ve kurulum süreçleri devam ediyor.

Haber Giriş Tarihi: 31.05.2026 09:58
Bakanlığın yürüttüğü çalışma, havalimanlarında yolcuların sıkça dile getirdiği içme suyu erişimi sorununa çözüm sunmayı amaçlıyor. Kurulan su sebilleri sayesinde yolcuların ücretsiz içme suyuna daha kolay ulaşabilmesi hedefleniyor.

Uygulama; check-in salonları, arındırılmış yolcu alanları, bekleme bölgeleri ile gelen ve giden yolcu salonlarında hayata geçiriliyor. Yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu alanlar öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Kurulumlar 14 havalimanında tamamlandı

Yürütülen çalışmalar kapsamında 14 havalimanında su sebili kurulumları tamamlanarak hizmete alındı. Böylece yolcuların havalimanı içerisinde ücretsiz içme suyuna erişebileceği noktalar oluşturuldu.

Öte yandan 32 havalimanında sipariş, üretim ve montaj süreçleri devam ediyor. Kurulumların tamamlanmasıyla uygulamanın daha geniş bir yolcu kitlesine ulaşması bekleniyor.

Hedef 58 havalimanına ulaşmak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının planlamasına göre uygulamanın Türkiye genelindeki 58 havalimanının tamamında yaygınlaştırılması öngörülüyor.

