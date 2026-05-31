CHP’nin sosyal medya hesaplarında yönetim değişikliği

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetimi, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredildi. Devir işleminin ardından her iki sosyal medya hesabında da yeni yönetim tarafından ilk paylaşım yapıldı. Hesaplardaki yeni içeriklerin ve kurumsal iletişim dilinin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor.

Haber Giriş Tarihi: 31.05.2026 15:36
Haber Güncellenme Tarihi: 31.05.2026 15:38
Kaynak: Haber Merkezi
Yönetim değişikliğinin ardından CHP’nin resmi Facebook ve Instagram hesaplarında aynı içerik paylaşıldı. Paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’de düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı’nda yurttaşlara hitap ettiği belirtildi.

Hesaplardan yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye için tertemiz bir başlangıcın arifesinde Genel Merkezimizde düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı'nda yurttaşlarımıza seslendi” ifadelerine yer verildi.

Hesap yönetimi yeni ekibe geçti

Mahkeme kararının ardından CHP’nin kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetimi de yeni genel başkanlık ekibine geçti. Facebook ve Instagram platformlarında yapılan ilk paylaşım, hesapların kontrolünün devredildiğini ortaya koydu.

Söz konusu hesaplar, partinin resmi duyuruları, etkinlikleri ve genel merkez faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılmasında temel iletişim kanalları arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesapları kurumsal iletişimde öne çıkıyor

CHP’nin resmi sosyal medya hesapları milyonlarca takipçiye ulaşan dijital iletişim araçları arasında bulunuyor. Parti yönetimi tarafından yapılacak açıklamalar ve duyuruların bu hesaplar üzerinden paylaşılmaya devam etmesi bekleniyor.

