Valilik kararı sonrası Taksim ulaşımında yeni düzenleme
Taksim ulaşım düzenlemesi kapsamında İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Taksim İstasyonu, F1 Füniküler ve TF1 Teleferik hattı geçici olarak kapatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 31.05.2026 16:46
Haber Güncellenme Tarihi: 31.05.2026 16:48
İstanbul Valiliği'nin talimatı doğrultusunda, Gezi Direnişi'nin 13. yılı kapsamında Taksim Dayanışması, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin yapmayı planladığı basın açıklaması öncesinde bazı ulaşım hatlarında kısıtlama kararı uygulamaya konuldu. Karar kapsamında 31 Mayıs 2026 günü saat 13.00 itibarıyla belirli metro ve raylı sistem hatları ikinci bir duyuruya kadar hizmet dışı bırakıldı. Uygulamanın ne kadar süreceği konusunda ise yeni açıklamaların takip edilmesi bekleniyor.
Metro İstanbul'dan hat kapatma duyurusu
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim İstasyonu'nun işletmeye kapatıldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ile TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nın da geçici süreyle hizmet vermeyeceği belirtildi.
Şişhane İstasyonu'nda çıkış kısıtlaması
Karar kapsamında Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı da yolcu kullanımına kapatıldı. Yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkış noktalarını kullanabileceği ifade edildi.
Metro İstanbul, M2 hattında çalışan trenlerin Taksim İstasyonu'nda durmadan seferlerine devam edeceğini duyurdu.
Kısıtlama saat 13.00 itibarıyla başladı
Uygulama 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yetkililer, söz konusu tedbirlerin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını açıkladı.
Taksim Dayanışması tarafından yapılan çağrıda, Gezi Direnişi'nin 13. yılı nedeniyle Taksim'de basın açıklaması düzenleneceği duyurulmuştu. Valilik kararı sonrasında bölgedeki ulaşım hatlarında geçici düzenlemeler hayata geçirildi.
