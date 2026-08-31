Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. sahibi Kemal Cenk Erdem, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında tutuklandı. Mahkemenin kararında Erdem’in şirketler ağı ve mali ilişkilerine ilişkin tespitler ile kaçma şüphesi gerekçe olarak gösterildi.
Haber Giriş Tarihi: 31.08.2026 21:33
Haber Güncellenme Tarihi: 31.08.2026 21:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar, Erdem ile bağlantılı olduğu belirtilen mali hareketler ve şirket ilişkileri üzerinde yoğunlaştı. Sürecin ilerleyen aşamalarında soruşturma dosyasındaki mali tespitler ve adli makamların vereceği kararlar takip edilecek.
Mahkeme şirketler ağı ve mali ilişkileri değerlendirdi
Mahkeme, tutuklama kararında Erdem’in şirketler ağı ve mali ilişkilerine ilişkin tespitleri dikkate aldı. Kararda ayrıca kaçma şüphesinin de tutuklama gerekçeleri arasında bulunduğu belirtildi.
Erdem’e yöneltilen suçlamalar arasında yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etme ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yer aldı. Tutuklama kararı, soruşturma ve yargılama sürecinin tamamlandığı veya suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor.
Bitexen soruşturmasında süreç devam ediyor
Bitexen, kripto varlık alım satım platformu olarak faaliyet gösteriyor. Soruşturmanın odağında ise şirket sahibine yöneltilen suçlamalar ile mahkeme kararında belirtilen şirketler ağı ve mali ilişkiler bulunuyor.
Adli süreçte soruşturma kapsamındaki mali hareketlere ilişkin yeni tespitler ile dosya kapsamında alınabilecek diğer kararlar izlenecek. Erdem hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai hukuki durum yargılama sürecinin ardından kesinlik kazanacak.
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Bitexen sahibi Kemal Cenk Erdem tutuklandı
Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. sahibi Kemal Cenk Erdem, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında tutuklandı. Mahkemenin kararında Erdem’in şirketler ağı ve mali ilişkilerine ilişkin tespitler ile kaçma şüphesi gerekçe olarak gösterildi.
Soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar, Erdem ile bağlantılı olduğu belirtilen mali hareketler ve şirket ilişkileri üzerinde yoğunlaştı. Sürecin ilerleyen aşamalarında soruşturma dosyasındaki mali tespitler ve adli makamların vereceği kararlar takip edilecek.
Mahkeme şirketler ağı ve mali ilişkileri değerlendirdi
Mahkeme, tutuklama kararında Erdem’in şirketler ağı ve mali ilişkilerine ilişkin tespitleri dikkate aldı. Kararda ayrıca kaçma şüphesinin de tutuklama gerekçeleri arasında bulunduğu belirtildi.
Erdem’e yöneltilen suçlamalar arasında yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etme ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yer aldı. Tutuklama kararı, soruşturma ve yargılama sürecinin tamamlandığı veya suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor.
Bitexen soruşturmasında süreç devam ediyor
Bitexen, kripto varlık alım satım platformu olarak faaliyet gösteriyor. Soruşturmanın odağında ise şirket sahibine yöneltilen suçlamalar ile mahkeme kararında belirtilen şirketler ağı ve mali ilişkiler bulunuyor.
Adli süreçte soruşturma kapsamındaki mali hareketlere ilişkin yeni tespitler ile dosya kapsamında alınabilecek diğer kararlar izlenecek. Erdem hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai hukuki durum yargılama sürecinin ardından kesinlik kazanacak.
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