Bilal Erdoğan açıkladı Etnospor Festivali Riyad’a gidiyor

Etnospor Festivali 2027 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek. Bilal Erdoğan, iş birliğinin 2027 sonrasında da süreceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 18:55
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 19:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Etnospor ve Kültür Festivali'nin Kasım 2027'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Festivalin Riyadh Season kapsamında gerçekleştirilmesi planlanırken, Suudi Arabistan ile kurulan iş birliğinin 2027 sonrasında da devam edeceği bildirildi.
Erdoğan açıklamayı, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı İspanya Süper Kupası 2027 için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısı ve resmi imza töreninde yaptı.
İstanbul’da İspanya Süper Kupası için imzalar atıldı
Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı Turki Abdulmohsen Alalshikh, Bilal Erdoğan, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldı.
TFF, Hezarfen Ajans ve Sela ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'daki maçlarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Program kapsamında stratejik iş birliği ve sponsorluk anlaşmalarına da imza atıldı.
İspanya Süper Kupası Şubat 2027’de İstanbul’da
Bilal Erdoğan, İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesine ilişkin görüşmelerin Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki Al Faisal ile yapılan temasların ardından ilerlediğini söyledi.
Turnuvanın Şubat 2027'de İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, dört İspanyol kulübünün organizasyonda yer alacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid formasıyla Türkiye'de sahaya çıkmasının Türk futbolseverler açısından dikkat çeken gelişmelerden biri olacağını kaydetti.
Etnospor ve Kültür Festivali Riyad’a taşınıyor
Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinde yeni bir döneme geçildiğini belirten Erdoğan, “Kasım ayında 2027 yılında Riyad'da Etnospor ve Kültür Festivalimizi düzenleyeceğiz, Riyad mevsimi çerçevesinde, Riyadh Season” dedi.
Erdoğan, Mayıs 2027'de İstanbul'da yapılacak Etnospor etkinliğinin sponsorları arasında Suudi Arabistan'dan bir paydaşın da bulunacağını bildirdi.
Etnospor 2027 projesinin detayları daha sonra açıklanacak
İş birliğinin yalnızca 2027 yılıyla sınırlı kalmayacağını ifade eden Erdoğan, “Oluşturmuş olduğumuz iş birliği 2027'nin de ötesine mutlaka taşınacak ve 'Etnospor 2027' ismini verdiğimiz yeni projemiz kapsamında da çeşitli birlikte iş birliklerimiz olacak” açıklamasını yaptı.
Yeni projenin ayrıntılarının daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve İspanya arasındaki kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
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Bilal Erdoğan açıkladı Etnospor Festivali Riyad’a gidiyor
Etnospor Festivali 2027 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek. Bilal Erdoğan, iş birliğinin 2027 sonrasında da süreceğini açıkladı.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Etnospor ve Kültür Festivali'nin Kasım 2027'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Festivalin Riyadh Season kapsamında gerçekleştirilmesi planlanırken, Suudi Arabistan ile kurulan iş birliğinin 2027 sonrasında da devam edeceği bildirildi.
Erdoğan açıklamayı, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı İspanya Süper Kupası 2027 için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısı ve resmi imza töreninde yaptı.
İstanbul’da İspanya Süper Kupası için imzalar atıldı
Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı Turki Abdulmohsen Alalshikh, Bilal Erdoğan, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldı.
TFF, Hezarfen Ajans ve Sela ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'daki maçlarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Program kapsamında stratejik iş birliği ve sponsorluk anlaşmalarına da imza atıldı.
İspanya Süper Kupası Şubat 2027’de İstanbul’da
Bilal Erdoğan, İspanya Süper Kupası'nın İstanbul'da düzenlenmesine ilişkin görüşmelerin Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki Al Faisal ile yapılan temasların ardından ilerlediğini söyledi.
Turnuvanın Şubat 2027'de İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, dört İspanyol kulübünün organizasyonda yer alacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid formasıyla Türkiye'de sahaya çıkmasının Türk futbolseverler açısından dikkat çeken gelişmelerden biri olacağını kaydetti.
Etnospor ve Kültür Festivali Riyad’a taşınıyor
Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinde yeni bir döneme geçildiğini belirten Erdoğan, “Kasım ayında 2027 yılında Riyad'da Etnospor ve Kültür Festivalimizi düzenleyeceğiz, Riyad mevsimi çerçevesinde, Riyadh Season” dedi.
Erdoğan, Mayıs 2027'de İstanbul'da yapılacak Etnospor etkinliğinin sponsorları arasında Suudi Arabistan'dan bir paydaşın da bulunacağını bildirdi.
Etnospor 2027 projesinin detayları daha sonra açıklanacak
İş birliğinin yalnızca 2027 yılıyla sınırlı kalmayacağını ifade eden Erdoğan, “Oluşturmuş olduğumuz iş birliği 2027'nin de ötesine mutlaka taşınacak ve 'Etnospor 2027' ismini verdiğimiz yeni projemiz kapsamında da çeşitli birlikte iş birliklerimiz olacak” açıklamasını yaptı.
Yeni projenin ayrıntılarının daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve İspanya arasındaki kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
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