Beştepe'de kritik NATO Zirvesi başladı! Tarihi kararlar alınacak
Beştepe'de kritik NATO Zirvesi başladı! Tarihi kararlar alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde ikinci gün mesaisi başladı. 32 lider savunma harcamaları, İran krizi, Avrupa'nın güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıkları masaya yatırıyor.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:19
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 13:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye, 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülke Ankara'da bir araya geliyor.
Zirve kapsamında düzenlenecek sanayi forumunda birçok mutabakat ve iş birliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen zirvede liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte, liderlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.
Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.
Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, solunda ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yer aldı.
Liderler, daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti. Erdoğan, salona Arnavutluk Başbakanı Rama ile sohbet ederek girdi.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE TRUMP TOPLANTI ÖNCESİ BİR ARADA...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın toplantı öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre ayaküstü sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısının ardından NATO Ankara Zirvesi başladı.
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Beştepe'de kritik NATO Zirvesi başladı! Tarihi kararlar alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde ikinci gün mesaisi başladı. 32 lider savunma harcamaları, İran krizi, Avrupa'nın güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıkları masaya yatırıyor.
Türkiye, 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülke Ankara'da bir araya geliyor.
Zirve kapsamında düzenlenecek sanayi forumunda birçok mutabakat ve iş birliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen zirvede liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte, liderlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.
Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.
Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, solunda ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yer aldı.
Liderler, daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti. Erdoğan, salona Arnavutluk Başbakanı Rama ile sohbet ederek girdi.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE TRUMP TOPLANTI ÖNCESİ BİR ARADA...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın toplantı öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre ayaküstü sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısının ardından NATO Ankara Zirvesi başladı.
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