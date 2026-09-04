Berhan Şimşek görevinden istifa etti: Tartışma yaratan görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek görevinden istifa etti: Tartışma yaratan görüntüler ortaya çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, kız arkadaşı Özlem Şanver’e yönelik şiddet iddiaları ve ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin ardından partisindeki MYK üyeliği görevinden istifa etti.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 15:30
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 15:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile yaklaşık 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olayla ilgili yeni görüntüler gündeme geldi. Şanver’in fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026’da mahkemeye başvurduğu belirtildi.
İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’nin, 6284 sayılı Kanun kapsamında Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdiği, söz konusu tedbirin daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Şanver’in daha önce verdiği ifadelerde Şimşek tarafından fiziksel şiddet gördüğü, hakaret ve tehditlere maruz kaldığı yönünde iddialarda bulunduğu aktarıldı.
Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taraflar arasında yaşanan tartışmanın bazı anları yer aldı. Görüntülerle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
“Parmağımı bile sürmedim” demişti
Berhan Şimşek, daha önce hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Parmağımı bile sürmedim, bugüne kadar iddialara ilişkin hiçbir somut delil yok” ifadelerini kullanmıştı.
Gündeme gelen güvenlik kamerası görüntülerinin ardından Şimşek’in açıklamaları yeniden tartışma konusu oldu.
MYK üyeliğinden istifa etti
Şimşek’in, görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından CHP’deki MYK üyeliği görevinden istifa ettiği bildirildi.
Olayla ilgili hukuki süreç ve tarafların iddialarına ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.
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Berhan Şimşek görevinden istifa etti: Tartışma yaratan görüntüler ortaya çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, kız arkadaşı Özlem Şanver’e yönelik şiddet iddiaları ve ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin ardından partisindeki MYK üyeliği görevinden istifa etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile yaklaşık 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olayla ilgili yeni görüntüler gündeme geldi. Şanver’in fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek Nisan 2026’da mahkemeye başvurduğu belirtildi.
İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’nin, 6284 sayılı Kanun kapsamında Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdiği, söz konusu tedbirin daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Şanver’in daha önce verdiği ifadelerde Şimşek tarafından fiziksel şiddet gördüğü, hakaret ve tehditlere maruz kaldığı yönünde iddialarda bulunduğu aktarıldı.
Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taraflar arasında yaşanan tartışmanın bazı anları yer aldı. Görüntülerle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
“Parmağımı bile sürmedim” demişti
Berhan Şimşek, daha önce hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Parmağımı bile sürmedim, bugüne kadar iddialara ilişkin hiçbir somut delil yok” ifadelerini kullanmıştı.
Gündeme gelen güvenlik kamerası görüntülerinin ardından Şimşek’in açıklamaları yeniden tartışma konusu oldu.
MYK üyeliğinden istifa etti
Şimşek’in, görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından CHP’deki MYK üyeliği görevinden istifa ettiği bildirildi.
Olayla ilgili hukuki süreç ve tarafların iddialarına ilişkin incelemelerin devam ettiği öğrenildi.
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