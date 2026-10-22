Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'li Faik Öztrak ve Yeni Partili Ümit Özkale'nin beyanlarına ilişkin açıklama yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:43
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 09:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Göktaş, şu ifadeleri kullandı: Fon soruşturmasına konu eylemlerle Berat Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmamakta olup, bahsi geçen işlemler 2024-2026 dönemine aittir. Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir. Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağız.
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Berat Albayrak'tan asılsız iftiralara dava
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'li Faik Öztrak ve Yeni Partili Ümit Özkale'nin beyanlarına ilişkin açıklama yaptı.
Göktaş, şu ifadeleri kullandı: Fon soruşturmasına konu eylemlerle Berat Albayrak arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir ilişki bulunmamakta olup, bahsi geçen işlemler 2024-2026 dönemine aittir. Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir. Albayrak'ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağız.
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