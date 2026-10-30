Başkan Erdoğan'dan TDT Zirvesi'nde ''kardeşlik'' mesajı
Başkan Erdoğan'dan TDT Zirvesi'nde ''kardeşlik'' mesajı
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz. Bu noktada, aile meclisimizin KKTC ile temaslarını artıracağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderlerin imzaladığı tabloya imzasını attı.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 13:27
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 13:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Erdoğan, Türk devletlerinin liderlerini Ankara'da ağırlamaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu belirterek, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamalarına katılan liderlere teşekkür etti.
Zirvenin temasını "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" olarak belirlediklerini ifade eden Erdoğan, "Bize göre dilde birlik ortak hazinemizi yaşatmak, geliştirmek ve birbirimizi aracısız anlayabilmektir. Fikirde birlik ortak hedefler etrafında kenetlenmek ve müşterek bir strateji geliştirebilmektir. İşte birlik ise sözümüzü eyleme, irademizi esere, kararlarımızı neticeye dönüştürebilmektir. Bu anlayışla Türkiye olarak teşkilatımızın Dönem Başkanlığını bugün Azerbaycan'dan devralıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize Dönem Başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşkilatımız adına tebriklerimi iletiyorum. İnşallah dönem başkanlığımızda teşkilatımızın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedefliyoruz. Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz" ifadelerini kullandı.
"TÜRK DÜNYASININ AİLE FOTOĞRAFINDA AYRILIĞA, GAYRILIĞA, İHTİLAFA YER YOKTUR"
Türk dünyasında aile kurumunun güçlendirilmesine ve kadınların toplumdaki rolünün desteklenmesine önem verdiklerini belirten Erdoğan, "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz. Bu noktada aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın çalışmalarımıza sunduğu katkıları da takdir ile karşıladığımızı vurgulamak istiyorum. Serdar kardeşimin dinamik liderliğinde Türkmenistan'ı en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimizde görmeyi temenni ediyoruz" dedi.
"BÖLGEMİZDE YAŞANAN İHTİLAFLARIN HİÇBİR TARAFA KAZANÇ GETİRMEDİĞİ GİBİ KÜRESEL EKONOMİ, TİCARET VE ENERJİ PİYASALARI ÜZERİNDE AĞIR SONUÇLARI OLMAKTADIR"
Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın önemine dikkat çeken Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan'la yürüttüğü temasları destekliyor, kalıcı barış için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum. Bölgemizde yaşanan ihtilafların hiçbir tarafa kazanç getirmediği gibi küresel ekonomi, ticaret ve enerji piyasaları üzerinde ağır sonuçları olmaktadır. İran'la son dönemde tekrar artan tansiyonun silahlar yerine diplomasiye tahvil edilmesi temennimizdir. Kanayan yaramız olan Filistin meselesinin adil çözümü için Türk devletleri olarak daha fazla çaba göstermemiz gerektiği kanaatindeyim. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve yeniden imar çalışmalarının bir an evvel başlatılması için gerekli katkıyı sağlamalıyız. 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz" diye konuştu.
"TRANS HAZAR DOĞU-BATI ORTAK KORİDORU YARININ TİCARETİNE YÖN VERECEK STRATEJİK BİR HATTIR"
Türk dünyasının ortak çıkarlarının büyütülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Ben inanıyorum ki Türk dünyasını doğudan batıya uzanan güçlü bir ticaret, ulaştırma ve enerji merkezine dönüştürmek bizlerin elindedir. Trans Hazar Doğu-Batı Ortak Koridoru yarının ticaretine yön verecek stratejik bir hattır. Türkistan'daki buluşmamızda ifade ettiğim üzere siber güvenlik kara, hava ve deniz güvenliğimiz kadar hayatidir. Siber güvenlik ve siber iş birliği mutabakatının en kısa sürede imzalanarak hayata geçirilmesini bekliyoruz. Uzay alanında ortak uydu projemizin hızlandırılması önceliklerimiz arasında olmayı sürdürüyor. Ortak bir dijital ticaret platformu üzerinden ülkelerimizin pazarlarının tek bir çatı altında buluşturabiliriz. Oğuz, Kıpçak ve Karluk dil gruplarını kapsayacak büyük Türk dili modelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara bütün üye ülkelerimizin katkı sunmasını bekliyoruz. Dönem başkanlığımızda yapay zekâ ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ve mükerrerlikten uzak bir anlayışla ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı.
Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin de konuşan Erdoğan, "11-12 Kasım tarihlerinde COP31 Liderler Zirvesi'ne Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Siz değerli kardeşlerimin katılımını beklediğimi tekrar ifade etmek isterim" dedi.
Teşkilatın genel sekreterlik görevi sona eren Kubanıçbek Ömüraliyev'e teşekkür eden Erdoğan, yeni Genel Sekreter Mirvohid Azimov'a da başarılar dileyerek, "Bugün devraldığımız Dönem Başkanlığını ağır bir sorumluluk ve kıymetli bir emanet olarak görüyoruz. İnşallah bu emanete hakkıyla sahip çıkmanın gayretinde olacağız" ifadelerine yer verdi.
ZİRVEYE ÖZEL TABLO
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderlerin imzaladığı tabloya imzasını attı.
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Başkan Erdoğan'dan TDT Zirvesi'nde ''kardeşlik'' mesajı
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz. Bu noktada, aile meclisimizin KKTC ile temaslarını artıracağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderlerin imzaladığı tabloya imzasını attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Erdoğan, Türk devletlerinin liderlerini Ankara'da ağırlamaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu belirterek, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamalarına katılan liderlere teşekkür etti.
Zirvenin temasını "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" olarak belirlediklerini ifade eden Erdoğan, "Bize göre dilde birlik ortak hazinemizi yaşatmak, geliştirmek ve birbirimizi aracısız anlayabilmektir. Fikirde birlik ortak hedefler etrafında kenetlenmek ve müşterek bir strateji geliştirebilmektir. İşte birlik ise sözümüzü eyleme, irademizi esere, kararlarımızı neticeye dönüştürebilmektir. Bu anlayışla Türkiye olarak teşkilatımızın Dönem Başkanlığını bugün Azerbaycan'dan devralıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize Dönem Başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşkilatımız adına tebriklerimi iletiyorum. İnşallah dönem başkanlığımızda teşkilatımızın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedefliyoruz. Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz" ifadelerini kullandı.
"TÜRK DÜNYASININ AİLE FOTOĞRAFINDA AYRILIĞA, GAYRILIĞA, İHTİLAFA YER YOKTUR"
Türk dünyasında aile kurumunun güçlendirilmesine ve kadınların toplumdaki rolünün desteklenmesine önem verdiklerini belirten Erdoğan, "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz. Bu noktada aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın çalışmalarımıza sunduğu katkıları da takdir ile karşıladığımızı vurgulamak istiyorum. Serdar kardeşimin dinamik liderliğinde Türkmenistan'ı en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimizde görmeyi temenni ediyoruz" dedi.
"BÖLGEMİZDE YAŞANAN İHTİLAFLARIN HİÇBİR TARAFA KAZANÇ GETİRMEDİĞİ GİBİ KÜRESEL EKONOMİ, TİCARET VE ENERJİ PİYASALARI ÜZERİNDE AĞIR SONUÇLARI OLMAKTADIR"
Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın önemine dikkat çeken Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan'la yürüttüğü temasları destekliyor, kalıcı barış için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum. Bölgemizde yaşanan ihtilafların hiçbir tarafa kazanç getirmediği gibi küresel ekonomi, ticaret ve enerji piyasaları üzerinde ağır sonuçları olmaktadır. İran'la son dönemde tekrar artan tansiyonun silahlar yerine diplomasiye tahvil edilmesi temennimizdir. Kanayan yaramız olan Filistin meselesinin adil çözümü için Türk devletleri olarak daha fazla çaba göstermemiz gerektiği kanaatindeyim. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve yeniden imar çalışmalarının bir an evvel başlatılması için gerekli katkıyı sağlamalıyız. 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz" diye konuştu.
"TRANS HAZAR DOĞU-BATI ORTAK KORİDORU YARININ TİCARETİNE YÖN VERECEK STRATEJİK BİR HATTIR"
Türk dünyasının ortak çıkarlarının büyütülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Ben inanıyorum ki Türk dünyasını doğudan batıya uzanan güçlü bir ticaret, ulaştırma ve enerji merkezine dönüştürmek bizlerin elindedir. Trans Hazar Doğu-Batı Ortak Koridoru yarının ticaretine yön verecek stratejik bir hattır. Türkistan'daki buluşmamızda ifade ettiğim üzere siber güvenlik kara, hava ve deniz güvenliğimiz kadar hayatidir. Siber güvenlik ve siber iş birliği mutabakatının en kısa sürede imzalanarak hayata geçirilmesini bekliyoruz. Uzay alanında ortak uydu projemizin hızlandırılması önceliklerimiz arasında olmayı sürdürüyor. Ortak bir dijital ticaret platformu üzerinden ülkelerimizin pazarlarının tek bir çatı altında buluşturabiliriz. Oğuz, Kıpçak ve Karluk dil gruplarını kapsayacak büyük Türk dili modelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara bütün üye ülkelerimizin katkı sunmasını bekliyoruz. Dönem başkanlığımızda yapay zekâ ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ve mükerrerlikten uzak bir anlayışla ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı.
Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin de konuşan Erdoğan, "11-12 Kasım tarihlerinde COP31 Liderler Zirvesi'ne Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Siz değerli kardeşlerimin katılımını beklediğimi tekrar ifade etmek isterim" dedi.
Teşkilatın genel sekreterlik görevi sona eren Kubanıçbek Ömüraliyev'e teşekkür eden Erdoğan, yeni Genel Sekreter Mirvohid Azimov'a da başarılar dileyerek, "Bugün devraldığımız Dönem Başkanlığını ağır bir sorumluluk ve kıymetli bir emanet olarak görüyoruz. İnşallah bu emanete hakkıyla sahip çıkmanın gayretinde olacağız" ifadelerine yer verdi.
ZİRVEYE ÖZEL TABLO
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan liderlerin imzaladığı tabloya imzasını attı.
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