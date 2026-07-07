Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi! Liderler birer birer Külliye'ye geliyor
Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi! Liderler birer birer Külliye'ye geliyor
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara, yoğun diplomasi trafiğine sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 13:43
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 13:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamındaki temasları resmen başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ilk görüşmesini Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Külliye'de ağırladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CARNEY'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kanada Başbakanı Carney ile görüşmesinde, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI STUBB İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor.
Erdoğan, bu kapsamda Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
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Başkan Erdoğan'dan NATO diplomasisi! Liderler birer birer Külliye'ye geliyor
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara, yoğun diplomasi trafiğine sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamındaki temasları resmen başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ilk görüşmesini Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Külliye'de ağırladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CARNEY'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kanada Başbakanı Carney ile görüşmesinde, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI STUBB İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor.
Erdoğan, bu kapsamda Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
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