Başkan Erdoğan basketbol oynadı! ''Evet, yine kazandı''
Başkan Erdoğan basketbol oynadı! ''Evet, yine kazandı''
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anların yeni görüntüsünü 'Evet yine kazandı' notunu düşerek paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 11:27
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 11:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ederken, sporu da ihmal etmiyor.
Spora olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli branşlardaki müsabakaları takip ettiği gibi belirli aralıklarla da basketbol oynuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basket maçı yapan isimler de maçlardan görüntüleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yeni bir basketbol videosu yayınladı.
"EVET YİNE KAZANDI"
Varank, sosyal medya hesabından videoyu "Evet yine kazandı" notunu düşerek paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynarken peş peşe attığı sayılar da dikkati çeken anlar arasında yer aldı.
Karşılaşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Vekili Ömer Onan'ın yer aldığı görülüyor.
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Başkan Erdoğan basketbol oynadı! ''Evet, yine kazandı''
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anların yeni görüntüsünü 'Evet yine kazandı' notunu düşerek paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ederken, sporu da ihmal etmiyor.
Spora olan ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli branşlardaki müsabakaları takip ettiği gibi belirli aralıklarla da basketbol oynuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basket maçı yapan isimler de maçlardan görüntüleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yeni bir basketbol videosu yayınladı.
"EVET YİNE KAZANDI"
Varank, sosyal medya hesabından videoyu "Evet yine kazandı" notunu düşerek paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynarken peş peşe attığı sayılar da dikkati çeken anlar arasında yer aldı.
Karşılaşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Koordinatörü Vekili Ömer Onan'ın yer aldığı görülüyor.
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