Başarı Hikayesi: Türk Zırhlıları 6 Ülkede Görev Yapıyor
Başarı Hikayesi: Türk Zırhlıları 6 Ülkede Görev Yapıyor
Türk Zırhlıları Orduların Yükünü Omuzluyor: 6 Ülkenin Envanterinde 4 Bin 500 Araç
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 17:15
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 15:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen paletli zırhlı araçlar, Türkiye'nin yanı sıra 6 dost ve müttefik ülkede modern orduların hareket kabiliyetine, koruma ve ateş gücüne katkı sağlıyor. Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, 35 yıl önce ZMA-15 ile başlayan yolculukta önemli başarılar kaydetti. Türkiye'nin ilk orta sınıf tank ihracatından ilk yerli zırhlı amfibi hücum aracına, otonom ve hibrit çözümlere uzanan geniş bir ürün yelpazesi oluşturuldu.
Zorlu Arazi Koşullarında Üstün Manevra Kabiliyeti
Modern muharebe sahasında askerler, bataklıktan karaya, çöl kumundan kayalık araziye, akarsudan kıyı şeridine kadar her koşulda hareket edebilen platformlara ihtiyaç duyuyor. Paletli zırhlı araçlar, ağırlığı geniş temas yüzeyine yayan tasarımları sayesinde her türlü arazide yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Tanklarla omuz omuza ilerleyerek müşterek harekatın temposunu belirliyorlar. Hava savunma sistemleri, ağır kuleler, havanlar ve tanksavar füzeleri gibi yüksek faydalı yük isteyen görev sistemleri, paletli gövdelerin sunduğu taşıma kapasitesi sayesinde etkin şekilde görev yapıyor.
KUNDUZ'dan KAPLAN'a Geniş Ürün Ailesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin paletli zırhlı araç ihtiyacını 1989'dan bu yana karşılayan FNSS, 35 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye'nin lider firması konumunda. ZMA-15'lerle başlayan yolculuk, dünyanın ilk ve tek amfibi zırhlı paletli iş makinesi KUNDUZ ile devam etti. 30 ton sınıfı ZPTP hava savunma platformları, deniz piyadesi için tasarlanan zırhlı amfibi paletli hücum aracı ZAHA, paletli silah taşıyıcı KAPLAN-10, Türkiye'nin ilk orta ve hafif sınıf tank ihracatı KAPLAN MT ve KAPLAN ZPT bu ailenin öne çıkan üyeleri. FNSS, bugüne kadar 4 bin 500'ün üzerinde paletli aracı başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere 6 dost ve müttefik ülkenin envanterine kazandırdı.
İhracat Başarısı Sınırları Aştı
FNSS, 1990'larda ürettiği ilk araçtan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerine 2 bin 200'ün üzerinde ZMA ve geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT) aracın üretimini gerçekleştirdi. "Türk Malı" ilk paletli zırhlı araç olan ZMA'lar, NATO ve BM operasyonlarında kullanıcısının güvenini kazandı. Bugün halen Türk piyadesinin bel kemiğini oluşturuyor. Bu yetkinlik kısa sürede sınırların ötesine taşındı. ZMA ve GZPT'ler, Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Filipinler ordularının envanterine girdi. 1997'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilen ZMA ihracatı, Türk savunma sanayisinin ilk komple savunma sistemi ihracatı olarak tarihe geçti.
Geleceğin Paletli Araçları Şekilleniyor
FNSS, modern muharebe sahasındaki değişimleri dikkate alarak öncü çalışmalar da yürütüyor. Tamamen öz kaynaklarla geliştirilen Gölge Süvari, Türkiye'nin ilk ağır sınıf insansız kara aracı olarak öne çıkıyor. Paletli zırhlı araçlara entegre edilebilen otonomi kiti, envanterdeki platformlara askerleri riske atmadan görev yapabilme yeteneği kazandırıyor. FNSS AR-GE Merkezi'nde geliştirilen KAPLAN paletli hibrit araç ise yeni hibrit dizel elektrikli tahrik sistemiyle sessiz sürüş, uzatılmış sessiz izleme, geliştirilmiş yakıt ekonomisi ve harici yüksek güç çıkışı sunuyor. Hibrit güç grubu, 20 ton araç ağırlığına kadar uygulanabiliyor. 30-40 tonluk versiyonu da geliştirme aşamasında bulunuyor.
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Başarı Hikayesi: Türk Zırhlıları 6 Ülkede Görev Yapıyor
Türk Zırhlıları Orduların Yükünü Omuzluyor: 6 Ülkenin Envanterinde 4 Bin 500 Araç
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen paletli zırhlı araçlar, Türkiye'nin yanı sıra 6 dost ve müttefik ülkede modern orduların hareket kabiliyetine, koruma ve ateş gücüne katkı sağlıyor. Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, 35 yıl önce ZMA-15 ile başlayan yolculukta önemli başarılar kaydetti. Türkiye'nin ilk orta sınıf tank ihracatından ilk yerli zırhlı amfibi hücum aracına, otonom ve hibrit çözümlere uzanan geniş bir ürün yelpazesi oluşturuldu.
Zorlu Arazi Koşullarında Üstün Manevra Kabiliyeti
Modern muharebe sahasında askerler, bataklıktan karaya, çöl kumundan kayalık araziye, akarsudan kıyı şeridine kadar her koşulda hareket edebilen platformlara ihtiyaç duyuyor. Paletli zırhlı araçlar, ağırlığı geniş temas yüzeyine yayan tasarımları sayesinde her türlü arazide yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Tanklarla omuz omuza ilerleyerek müşterek harekatın temposunu belirliyorlar. Hava savunma sistemleri, ağır kuleler, havanlar ve tanksavar füzeleri gibi yüksek faydalı yük isteyen görev sistemleri, paletli gövdelerin sunduğu taşıma kapasitesi sayesinde etkin şekilde görev yapıyor.
KUNDUZ'dan KAPLAN'a Geniş Ürün Ailesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin paletli zırhlı araç ihtiyacını 1989'dan bu yana karşılayan FNSS, 35 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye'nin lider firması konumunda. ZMA-15'lerle başlayan yolculuk, dünyanın ilk ve tek amfibi zırhlı paletli iş makinesi KUNDUZ ile devam etti. 30 ton sınıfı ZPTP hava savunma platformları, deniz piyadesi için tasarlanan zırhlı amfibi paletli hücum aracı ZAHA, paletli silah taşıyıcı KAPLAN-10, Türkiye'nin ilk orta ve hafif sınıf tank ihracatı KAPLAN MT ve KAPLAN ZPT bu ailenin öne çıkan üyeleri. FNSS, bugüne kadar 4 bin 500'ün üzerinde paletli aracı başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere 6 dost ve müttefik ülkenin envanterine kazandırdı.
İhracat Başarısı Sınırları Aştı
FNSS, 1990'larda ürettiği ilk araçtan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerine 2 bin 200'ün üzerinde ZMA ve geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı (GZPT) aracın üretimini gerçekleştirdi. "Türk Malı" ilk paletli zırhlı araç olan ZMA'lar, NATO ve BM operasyonlarında kullanıcısının güvenini kazandı. Bugün halen Türk piyadesinin bel kemiğini oluşturuyor. Bu yetkinlik kısa sürede sınırların ötesine taşındı. ZMA ve GZPT'ler, Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Filipinler ordularının envanterine girdi. 1997'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilen ZMA ihracatı, Türk savunma sanayisinin ilk komple savunma sistemi ihracatı olarak tarihe geçti.
Geleceğin Paletli Araçları Şekilleniyor
FNSS, modern muharebe sahasındaki değişimleri dikkate alarak öncü çalışmalar da yürütüyor. Tamamen öz kaynaklarla geliştirilen Gölge Süvari, Türkiye'nin ilk ağır sınıf insansız kara aracı olarak öne çıkıyor. Paletli zırhlı araçlara entegre edilebilen otonomi kiti, envanterdeki platformlara askerleri riske atmadan görev yapabilme yeteneği kazandırıyor. FNSS AR-GE Merkezi'nde geliştirilen KAPLAN paletli hibrit araç ise yeni hibrit dizel elektrikli tahrik sistemiyle sessiz sürüş, uzatılmış sessiz izleme, geliştirilmiş yakıt ekonomisi ve harici yüksek güç çıkışı sunuyor. Hibrit güç grubu, 20 ton araç ağırlığına kadar uygulanabiliyor. 30-40 tonluk versiyonu da geliştirme aşamasında bulunuyor.
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