Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil yaz dönemine kaydırılacak mı?
Ara tatil düzenlemesi gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 180 iş gününün korunacağını ve tatil süresinin azalmayacağını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 01.03.2026 15:30
Haber Güncellenme Tarihi: 01.03.2026 15:32
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ara tatillerin kaldırılmasına yönelik tartışmalara değinen Tekin, olası bir değişiklikte okula gidilen gün sayısının artmayacağını, 180 iş gününün korunacağını ve tatil süresinde azalma olmayacağını belirtti. Düzenlemenin 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi hazırlanırken değerlendirileceği ifade edildi.
Ara tatil yaz dönemine eklenebilir
Tekin, ara tatillerin kaldırılmasının “gün sayısını artırmak” anlamına gelmediğini söyledi. Olası bir uygulamada okulların açılış tarihinin eylül ayında ötelenebileceğini kaydeden Tekin, ara tatil süresinin yaz tatiline eklenebileceğini dile getirdi. Bu kapsamda öğrencilerin okula geldiği toplam gün sayısında artış ya da azalış olmayacağı vurgulandı.
2026-2027 takvimi mayısta hazırlanacak
2026 yılı için ilan edilen akademik takvimde herhangi bir değişiklik bulunmadığını belirten Tekin, her yıl mayıs ayında bir sonraki eğitim öğretim yılının takviminin hazırlandığını söyledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı planlamasında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın takvim üzerindeki etkisinin dikkate alınabileceğini ifade etti.
Engelli personel ve öğretmen dağılımı
Bakanlık bünyesinde 35 bin engelli personel bulunduğunu, bunun yaklaşık 20 bininin öğretmen olduğunu açıklayan Tekin, HMB ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ile yürütülen personel dağılımı çalışmaları sonrasında yeni değerlendirme yapılacağını bildirdi. Yasal zorunluluğun yaklaşık iki katı oranında engelli personel istihdam edildiği belirtildi.
Suriyeli öğrenci sayısı azalıyor
Türkiye genelinde yaklaşık 800 bin Suriyeli öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatan Tekin, geri dönüşlerle birlikte bu sayının kademeli olarak azaldığını kaydetti.
Heybeliada Ruhban Okulu açıklaması
Heybeliada Ruhban Okulu’na ilişkin soruyu yanıtlayan Tekin, konunun Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların kararına bağlı olduğunu söyledi. Açılması yönünde siyasi bir karar alınması halinde hangi eğitim düzeyinde ve hangi yasal çerçevede faaliyet gösterebileceğine dair hazırlık yapıldığını ifade etti. YÖK ile birlikte teknik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Yabancı okullar ve denklik süreci
İkili anlaşmaya dayanmadan faaliyet gösteren yabancı okullara ilişkin süreç başlatmak istediklerini aktaran Tekin, karşılıklılık ilkesi kapsamında Fransa’daki Türk çocuklarının Türkçe ve Türk kültürü dersleriyle ilgili düzenleme talep edildiğini söyledi. Uluslararası sözleşme imzalanmadığı sürece söz konusu okullara yeni kayıt alınmayacağı ve yeni kayıtlara denklik verilmeyeceği açıklandı.
Akran zorbalığı ve sosyal medya vurgusu
Akran zorbalığıyla ilgili çalışmaların Özel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirten Tekin, zorbalık vakalarının büyük bölümünün sosyal medya ve dijital ortamda gerçekleştiğini ifade etti. Bu kapsamda sosyal medya okuryazarlığı ve psikolojik rehberlik faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.
Okula başlama yaşı için çalışma
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıyla birlikte okula başlama yaşının daha standart hale getirilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü açıklandı. Mevcut uygulamada 66 aylık ve 84 aylık öğrencilerin aynı sınıfta eğitime başlayabildiğine dikkat çekildi.
Özel eğitim öğretmenliği ihtiyacı
En fazla ihtiyaç duyulan branşın özel eğitim öğretmenliği olduğunu belirten Tekin, öğretmen ihtiyacının kademeli olarak giderildiğini ve bu doğrultuda yeni özel eğitim okulları ile kampüslerin açıldığını kaydetti.
