Bakan Şimşek rakam verdi, 484 milyar liraya ulaştı
Bakan Şimşek rakam verdi, 484 milyar liraya ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) tanıtımında kamu harcamaları, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi politikalarına ilişkin verileri paylaştı. Şimşek, Tasarruf Genelgesi kapsamındaki uygulamalarla cari fiyatlarla 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını belirtirken, önümüzdeki dönemde kamu harcamaları ve vergi gelirlerindeki gelişmeler OVP hedefleri açısından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 06.09.2026 13:25
Haber Güncellenme Tarihi: 06.09.2026 13:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şimşek, Tasarruf Genelgesi kapsamında kamu taşıtları, binalar, haberleşme, seyahat, enerji, su, kırtasiye ve demirbaş harcamalarının izlendiğini söyledi. Savunma harcamalarının söz konusu kapsamın dışında olduğunu belirtti.
Tasarruf Genelgesi'nden önceki 10 yılda bu harcama kalemlerinin bütçe içindeki payının yüzde 4,6 olduğunu aktaran Şimşek, oranın 2025 sonu itibarıyla yüzde 2,9'a gerilediğini bildirdi. Şimşek, 2026'da bu oranda büyük bir değişiklik beklemediklerini ifade etti.
Cari fiyatlarla sağlanan tasarrufun 484 milyar liraya karşılık geldiğini kaydeden Şimşek, söz konusu tutarın altı bakanlığın bütçesinden daha büyük olduğunu söyledi.
Kiralık kamu taşıtlarının sayısı yüzde 21 azaltıldı
Kamuda taşıt kullanımına ilişkin verileri de paylaşan Şimşek, 2025'te sözleşmesi sona eren kiralık araçların yenilenen sözleşmelerinde yeniden kiralanan taşıt sayısının yüzde 21 azaltıldığını açıkladı.
Hizmet binası yatırımlarının da gözden geçirildiğini belirten Şimşek, deprem gibi zorunlu durumlar dışında yeni hizmet binaları konusunda temkinli hareket edildiğini söyledi. Enerji ve su kullanımında tedbirler alındığını, yenilenebilir enerji uygulamaları ile LED dönüşümünün hızlandırıldığını aktardı.
Büyük şirketlerde denetim oranı üçe katlandı
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede gönüllü uyumun önceliklendirildiğini belirten Şimşek, büyük veri analitiğinin kullanıldığını ve tespitlerin denetim öncesinde mükelleflerle paylaşılabildiğini ifade etti.
Şimşek'in verdiği bilgilere göre büyük şirketlerde vergi denetim oranı 2024'te yaklaşık yüzde 11 seviyesindeyken 2026'da yüzde 31,3'e yükseldi. Orta ölçekli şirketlerde ise denetim oranı yüzde 3,6'dan yüzde 7,3'e çıktı.
Küçük ölçekli şirketlerde denetim oranının aynı dönemde gerilediğini belirten Şimşek, 2024'te yüzde 2,1 olan oranın 2026'da yüzde 1,1'e indiğini bildirdi.
Vergi beyannamesi sayısı 5,5 milyona çıktı
Gelir vergisi beyannamesi sayısının 3,8 milyondan 5,5 milyona yükseldiğini açıklayan Şimşek, vergi gelirlerinin milli gelire oranına ilişkin rakamları da paylaştı.
Bu oranın 2022'de yüzde 15,4, 2023'te yüzde 16,6 olduğunu belirten Şimşek, 2026'da yüzde 17'nin üzerine çıktığını söyledi. OVP kapsamında 2027 için öngörülen oran ise yüzde 17,9 olarak açıklandı.
Dolaylı vergilerin payında gerileme
Şimşek, vergide adaletin güçlendirilmesi amacıyla alınan tedbirlerin ardından dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının azaldığını belirtti.
Dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payının 2023'te yüzde 65,5'e kadar çıktığını hatırlatan Şimşek, 2026 tahmininin yüzde 60 civarında, hatta bir miktar altında olduğunu söyledi. Şimşek, bu değişimi "ciddi bir ilerleme" olarak nitelendirdi.
Şimşek OVP'nin sağladığı çerçeveyi anlattı
OVP'nin performansını küresel ve yurt içindeki gelişmelerle birlikte değerlendiren Şimşek, son yıllarda küresel ticaret, jeopolitik gerilimler ve bölgesel çatışmalar kaynaklı çok sayıda şok yaşandığını söyledi.
Orta Vadeli Programların öngörülebilirliği artırdığını belirten Şimşek, rezervlerin yeniden inşası, koşullu yükümlülüklerin azaltılması ve bütçe disiplininin yeniden tesis edilmesi gibi alanlarda adımlar atıldığını ifade etti.
Şimşek, programın arkasında güçlü bir siyasi irade bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı sahiplenmesinin önemine işaret etti. Enflasyonun yaşanan şoklara rağmen kontrolden çıkmadığını söyleyen Şimşek, 2023'te karşılaşılan gelişmelerin ardından bu durumun önemli olduğunu kaydetti.
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Bakan Şimşek rakam verdi, 484 milyar liraya ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) tanıtımında kamu harcamaları, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi politikalarına ilişkin verileri paylaştı. Şimşek, Tasarruf Genelgesi kapsamındaki uygulamalarla cari fiyatlarla 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını belirtirken, önümüzdeki dönemde kamu harcamaları ve vergi gelirlerindeki gelişmeler OVP hedefleri açısından takip edilecek.
Şimşek, Tasarruf Genelgesi kapsamında kamu taşıtları, binalar, haberleşme, seyahat, enerji, su, kırtasiye ve demirbaş harcamalarının izlendiğini söyledi. Savunma harcamalarının söz konusu kapsamın dışında olduğunu belirtti.
Tasarruf Genelgesi'nden önceki 10 yılda bu harcama kalemlerinin bütçe içindeki payının yüzde 4,6 olduğunu aktaran Şimşek, oranın 2025 sonu itibarıyla yüzde 2,9'a gerilediğini bildirdi. Şimşek, 2026'da bu oranda büyük bir değişiklik beklemediklerini ifade etti.
Cari fiyatlarla sağlanan tasarrufun 484 milyar liraya karşılık geldiğini kaydeden Şimşek, söz konusu tutarın altı bakanlığın bütçesinden daha büyük olduğunu söyledi.
Kiralık kamu taşıtlarının sayısı yüzde 21 azaltıldı
Kamuda taşıt kullanımına ilişkin verileri de paylaşan Şimşek, 2025'te sözleşmesi sona eren kiralık araçların yenilenen sözleşmelerinde yeniden kiralanan taşıt sayısının yüzde 21 azaltıldığını açıkladı.
Hizmet binası yatırımlarının da gözden geçirildiğini belirten Şimşek, deprem gibi zorunlu durumlar dışında yeni hizmet binaları konusunda temkinli hareket edildiğini söyledi. Enerji ve su kullanımında tedbirler alındığını, yenilenebilir enerji uygulamaları ile LED dönüşümünün hızlandırıldığını aktardı.
Büyük şirketlerde denetim oranı üçe katlandı
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede gönüllü uyumun önceliklendirildiğini belirten Şimşek, büyük veri analitiğinin kullanıldığını ve tespitlerin denetim öncesinde mükelleflerle paylaşılabildiğini ifade etti.
Şimşek'in verdiği bilgilere göre büyük şirketlerde vergi denetim oranı 2024'te yaklaşık yüzde 11 seviyesindeyken 2026'da yüzde 31,3'e yükseldi. Orta ölçekli şirketlerde ise denetim oranı yüzde 3,6'dan yüzde 7,3'e çıktı.
Küçük ölçekli şirketlerde denetim oranının aynı dönemde gerilediğini belirten Şimşek, 2024'te yüzde 2,1 olan oranın 2026'da yüzde 1,1'e indiğini bildirdi.
Vergi beyannamesi sayısı 5,5 milyona çıktı
Gelir vergisi beyannamesi sayısının 3,8 milyondan 5,5 milyona yükseldiğini açıklayan Şimşek, vergi gelirlerinin milli gelire oranına ilişkin rakamları da paylaştı.
Bu oranın 2022'de yüzde 15,4, 2023'te yüzde 16,6 olduğunu belirten Şimşek, 2026'da yüzde 17'nin üzerine çıktığını söyledi. OVP kapsamında 2027 için öngörülen oran ise yüzde 17,9 olarak açıklandı.
Dolaylı vergilerin payında gerileme
Şimşek, vergide adaletin güçlendirilmesi amacıyla alınan tedbirlerin ardından dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının azaldığını belirtti.
Dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payının 2023'te yüzde 65,5'e kadar çıktığını hatırlatan Şimşek, 2026 tahmininin yüzde 60 civarında, hatta bir miktar altında olduğunu söyledi. Şimşek, bu değişimi "ciddi bir ilerleme" olarak nitelendirdi.
Şimşek OVP'nin sağladığı çerçeveyi anlattı
OVP'nin performansını küresel ve yurt içindeki gelişmelerle birlikte değerlendiren Şimşek, son yıllarda küresel ticaret, jeopolitik gerilimler ve bölgesel çatışmalar kaynaklı çok sayıda şok yaşandığını söyledi.
Orta Vadeli Programların öngörülebilirliği artırdığını belirten Şimşek, rezervlerin yeniden inşası, koşullu yükümlülüklerin azaltılması ve bütçe disiplininin yeniden tesis edilmesi gibi alanlarda adımlar atıldığını ifade etti.
Şimşek, programın arkasında güçlü bir siyasi irade bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı sahiplenmesinin önemine işaret etti. Enflasyonun yaşanan şoklara rağmen kontrolden çıkmadığını söyleyen Şimşek, 2023'te karşılaşılan gelişmelerin ardından bu durumun önemli olduğunu kaydetti.
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