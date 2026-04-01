Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Parlamentosunun yalnızca Filistinlilere yönelik idam cezasını kabul etmesine sert tepki göstererek, kararın evrensel hukuk normlarına ve insan onuruna aykırı olduğunu belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 15:20
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 15:52
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İsrail Parlamentosunun yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezasını kabul etmesi, evrensel hukuk normlarıyla açıkça çelişmekte; hukuk devleti ilkesini ve insan onurunu açıkça ihlal eden bir düzenleme niteliği taşımaktadır" dedi.
Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugüne kadar uluslararası hukuku sistematik biçimde ihlal eden işgalci İsrail’in bu kararı, işlediği ağır insan hakları ihlalleri zincirinin yeni bir halkasıdır. Filistin halkını hedef alan bu düzenleme, sadece hukuka değil, insanlığın ortak vicdanına da aykırıdır.
Bu açık hukuksuzluğu şiddetle kınıyor; Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu, temel insan haklarını yok sayan bu uygulamaya karşı daha etkin, somut ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz."
İsrail Parlamentosunun yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezasını kabul etmesi, evrensel hukuk normlarıyla açıkça çelişmekte; hukuk devleti ilkesini ve insan onurunu açıkça ihlal eden bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
Bakan Gürlek’ten İsrail’e sert tepki!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail Parlamentosunun yalnızca Filistinlilere yönelik idam cezasını kabul etmesine sert tepki göstererek, kararın evrensel hukuk normlarına ve insan onuruna aykırı olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İsrail Parlamentosunun yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezasını kabul etmesi, evrensel hukuk normlarıyla açıkça çelişmekte; hukuk devleti ilkesini ve insan onurunu açıkça ihlal eden bir düzenleme niteliği taşımaktadır" dedi.
Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugüne kadar uluslararası hukuku sistematik biçimde ihlal eden işgalci İsrail’in bu kararı, işlediği ağır insan hakları ihlalleri zincirinin yeni bir halkasıdır. Filistin halkını hedef alan bu düzenleme, sadece hukuka değil, insanlığın ortak vicdanına da aykırıdır.
Bu açık hukuksuzluğu şiddetle kınıyor; Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu, temel insan haklarını yok sayan bu uygulamaya karşı daha etkin, somut ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz."
İsrail Parlamentosunun yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezasını kabul etmesi, evrensel hukuk normlarıyla açıkça çelişmekte; hukuk devleti ilkesini ve insan onurunu açıkça ihlal eden bir düzenleme niteliği taşımaktadır.
Bugüne kadar uluslararası hukuku…
— Akın Gürlek (@abakingurlek) April 1, 2026
