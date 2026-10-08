Bakan Göktaş'tan Ümit Özlale'ye istifa çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tv100 canlı yayınında ailesine yönelik fon işlemleri iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İddiaların isim benzerliğinden kaynaklandığını savunan Göktaş, milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti. Özlale hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve tazminat davası açtığını belirten Göktaş, davayı kazanması halinde elde edeceği tazminatı Aile ve Gençlik Fonu'na bağışlayacağını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 20:50
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 20:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen tartışmalarda Ümit Özlale, Bakan Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in söz konusu yatırım fonlarında yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Göktaş ise işlemlerin babasına ait olmadığını ve aynı ismi taşıyan başka bir kişiyle karıştırıldığını belirtmişti.
tv100 canlı yayınına bağlanan Göktaş, kendisinin ve aile üyelerinin söz konusu fonlarda herhangi bir işlemi veya kayıtlı hesabı bulunmadığını yineledi.
Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Anında konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Fon meselesi üzerinden ailemi ve şahsımı hedef alan iddialar yalan ve iftiradır. Hiçbir aile üyemin söz konusu fonlarla ilgili bir işlemi veya kayıtlı hesabı yoktur."
Ümit Özlale'yi istifaya davet etti
İddialara konu olan kişinin babası olmadığını savunan Bakan Göktaş, isim benzerliğinin bilindiği hâlde ailesinin hedef alındığını ileri sürdü. Özlale'nin daha önce benzer bir isim karışıklığı konusunda açıklama yaptığını belirten Göktaş, kendisine yönelik iddialar nedeniyle istifa çağrısında bulundu.
Göktaş, "Söz konusu kişiyi araştırdık. Aynı isme sahip başka bir vatandaş. Bunu çok net bir şekilde bilmelerine rağmen nasıl bu kadar kolay iftira atabilirler? Nasıl bu kadar çirkin operasyonlar yönetebilirler? Ahlaki değeri varsa Sayın Özlale'yi istifaya davet ediyorum." dedi.
Suç duyurusu ve tazminat davası açtığını açıkladı
Bakan Göktaş, Ümit Özlale hakkında hukuki süreç başlattığını da duyurdu. İddiaların kamuoyuna taşınmasının ardından suç duyurusunda bulunduğunu ve tazminat davası açtığını belirtti.
Göktaş, "Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğumu ve tazminat davası açtığımı da duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
İddiaları yayımlayan diğer kişi ve kuruluşlara yönelik de hukuki girişimlerde bulunacağını açıklayan Göktaş, süreci yargı önünde takip edeceğini söyledi.
Tazminatı Aile ve Gençlik Fonu'na bağışlayacak
Açtığını belirttiği tazminat davasını kazanması durumunda elde edeceği tutarı Aile ve Gençlik Fonu'na bağışlayacağını açıklayan Göktaş, fonun evlenecek gençlere yönelik destek sağladığını hatırlattı.
Göktaş, "Davayı kazandığımda da benim bildiğim tek bir fon var. Aile ve Gençlik Fonu. Evlenecek gençlere sunduğumuz bir destek fonu bu. Bu fona da aldığım tazminatı bağışlayacağım." dedi.
Hukuki süreci takip edeceğini belirtti
Canlı yayındaki açıklamalarında iddiaların siyasi tartışmalara konu edilmesine de tepki gösteren Göktaş, ailesine yönelik açıklamalarda bulunan kişiler hakkında hukuki haklarını kullanacağını bildirdi.
Göktaş, "Bugün basın açıklamasıyla bu iftiraları ortaya yayan tüm yerleri tespit ettim. Hepsiyle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım." ifadelerini kullandı.
Özlale'ye yönelik istifa çağrısını yineleyen Bakan Göktaş, kendisinden özür veya farklı bir açıklama gelmediğini belirterek "Bir kez daha Özlale'yi istifaya davet ediyorum." dedi.
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Bakan Göktaş'tan Ümit Özlale'ye istifa çağrısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tv100 canlı yayınında ailesine yönelik fon işlemleri iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İddiaların isim benzerliğinden kaynaklandığını savunan Göktaş, milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti. Özlale hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve tazminat davası açtığını belirten Göktaş, davayı kazanması halinde elde edeceği tazminatı Aile ve Gençlik Fonu'na bağışlayacağını açıkladı.
Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen tartışmalarda Ümit Özlale, Bakan Göktaş'ın babası Hasan Özdemir'in söz konusu yatırım fonlarında yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Göktaş ise işlemlerin babasına ait olmadığını ve aynı ismi taşıyan başka bir kişiyle karıştırıldığını belirtmişti.
tv100 canlı yayınına bağlanan Göktaş, kendisinin ve aile üyelerinin söz konusu fonlarda herhangi bir işlemi veya kayıtlı hesabı bulunmadığını yineledi.
Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Anında konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Fon meselesi üzerinden ailemi ve şahsımı hedef alan iddialar yalan ve iftiradır. Hiçbir aile üyemin söz konusu fonlarla ilgili bir işlemi veya kayıtlı hesabı yoktur."
Ümit Özlale'yi istifaya davet etti
İddialara konu olan kişinin babası olmadığını savunan Bakan Göktaş, isim benzerliğinin bilindiği hâlde ailesinin hedef alındığını ileri sürdü. Özlale'nin daha önce benzer bir isim karışıklığı konusunda açıklama yaptığını belirten Göktaş, kendisine yönelik iddialar nedeniyle istifa çağrısında bulundu.
Göktaş, "Söz konusu kişiyi araştırdık. Aynı isme sahip başka bir vatandaş. Bunu çok net bir şekilde bilmelerine rağmen nasıl bu kadar kolay iftira atabilirler? Nasıl bu kadar çirkin operasyonlar yönetebilirler? Ahlaki değeri varsa Sayın Özlale'yi istifaya davet ediyorum." dedi.
Suç duyurusu ve tazminat davası açtığını açıkladı
Bakan Göktaş, Ümit Özlale hakkında hukuki süreç başlattığını da duyurdu. İddiaların kamuoyuna taşınmasının ardından suç duyurusunda bulunduğunu ve tazminat davası açtığını belirtti.
Göktaş, "Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğumu ve tazminat davası açtığımı da duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
İddiaları yayımlayan diğer kişi ve kuruluşlara yönelik de hukuki girişimlerde bulunacağını açıklayan Göktaş, süreci yargı önünde takip edeceğini söyledi.
Tazminatı Aile ve Gençlik Fonu'na bağışlayacak
Açtığını belirttiği tazminat davasını kazanması durumunda elde edeceği tutarı Aile ve Gençlik Fonu'na bağışlayacağını açıklayan Göktaş, fonun evlenecek gençlere yönelik destek sağladığını hatırlattı.
Göktaş, "Davayı kazandığımda da benim bildiğim tek bir fon var. Aile ve Gençlik Fonu. Evlenecek gençlere sunduğumuz bir destek fonu bu. Bu fona da aldığım tazminatı bağışlayacağım." dedi.
Hukuki süreci takip edeceğini belirtti
Canlı yayındaki açıklamalarında iddiaların siyasi tartışmalara konu edilmesine de tepki gösteren Göktaş, ailesine yönelik açıklamalarda bulunan kişiler hakkında hukuki haklarını kullanacağını bildirdi.
Göktaş, "Bugün basın açıklamasıyla bu iftiraları ortaya yayan tüm yerleri tespit ettim. Hepsiyle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım." ifadelerini kullandı.
Özlale'ye yönelik istifa çağrısını yineleyen Bakan Göktaş, kendisinden özür veya farklı bir açıklama gelmediğini belirterek "Bir kez daha Özlale'yi istifaya davet ediyorum." dedi.
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