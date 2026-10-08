Bakan Göktaş'tan iddialara yanıt: İspatlansın istifa ederim
Bakan Göktaş'tan iddialara yanıt: İspatlansın istifa ederim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babasının yatırım fonu işlemlerinden 830 milyon TL kazanç sağladığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Göktaş, kendisinin ve ailesinin söz konusu fonlarla hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirterek, iddiaların somut delillerle ispatlanması halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 18:15
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 18:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milletvekili Ümit Özlale, Bakan Göktaş ve babasının fon işlemlerinden kazanç sağladığını öne sürdü. Göktaş ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iddialarda adı geçen kişinin babası olmadığını ve isim benzerliği nedeniyle ailesinin hedef alındığını savundu.
Bakan Göktaş, kendisinin ve aile üyelerinin söz konusu yatırım fonlarında herhangi bir hesabı veya işlemi bulunmadığını ifade etti. Açıklamasında, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bunları ortaya atan kişilere tepki gösterdi.
Bakan Göktaş isim benzerliğine dikkat çekti
İddialara konu olan kişinin babası olmadığını belirten Göktaş, iki kişinin T.C. kimlik numaralarının son hanelerinin farklı olduğunu bildirdi. Fon işlemlerini gerçekleştirdiği ileri sürülen kişinin kimlik numarasının 92, babasının kimlik numarasının ise 18 ile sona erdiğini açıkladı.
Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur, kayıtlı hesabı yoktur."
İddiaların ispatlanması halinde istifa edeceğini açıkladı
Bakan Göktaş, fon işlemlerine ilişkin iddiaları ortaya atanlardan somut delil sunmalarını istedi. İddiaların kanıtlanması durumunda görevinden ayrılacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Bu iftirayı ortaya atanlardan derhal ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum."
Göktaş ayrıca, kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. İddiaları dile getiren ve yayan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerin yapılacağını bildirdi.
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Bakan Göktaş'tan iddialara yanıt: İspatlansın istifa ederim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babasının yatırım fonu işlemlerinden 830 milyon TL kazanç sağladığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Göktaş, kendisinin ve ailesinin söz konusu fonlarla hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirterek, iddiaların somut delillerle ispatlanması halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Milletvekili Ümit Özlale, Bakan Göktaş ve babasının fon işlemlerinden kazanç sağladığını öne sürdü. Göktaş ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iddialarda adı geçen kişinin babası olmadığını ve isim benzerliği nedeniyle ailesinin hedef alındığını savundu.
Bakan Göktaş, kendisinin ve aile üyelerinin söz konusu yatırım fonlarında herhangi bir hesabı veya işlemi bulunmadığını ifade etti. Açıklamasında, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bunları ortaya atan kişilere tepki gösterdi.
Bakan Göktaş isim benzerliğine dikkat çekti
İddialara konu olan kişinin babası olmadığını belirten Göktaş, iki kişinin T.C. kimlik numaralarının son hanelerinin farklı olduğunu bildirdi. Fon işlemlerini gerçekleştirdiği ileri sürülen kişinin kimlik numarasının 92, babasının kimlik numarasının ise 18 ile sona erdiğini açıkladı.
Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur, kayıtlı hesabı yoktur."
İddiaların ispatlanması halinde istifa edeceğini açıkladı
Bakan Göktaş, fon işlemlerine ilişkin iddiaları ortaya atanlardan somut delil sunmalarını istedi. İddiaların kanıtlanması durumunda görevinden ayrılacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Bu iftirayı ortaya atanlardan derhal ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum."
Göktaş ayrıca, kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. İddiaları dile getiren ve yayan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerin yapılacağını bildirdi.
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