Bakan Çiftçi: Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız
Bakan Çiftçi: Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek" paylaşımını yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 08:41
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 08:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından "suç örgütleriyle mücadele" paylaşımı yaptı.
Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız. Milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek. Devletimizin gücünü sınamaya kalkan alçakları yakaladığımızda, ters kelepçe uygulayıp yere yatıracağız ve burunlarını sürteceğiz. Hiçbir karanlık yapı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kudretinden ve adaletinden kaçamaz."
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Bakan Çiftçi: Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek" paylaşımını yaptı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından "suç örgütleriyle mücadele" paylaşımı yaptı.
Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız. Milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek. Devletimizin gücünü sınamaya kalkan alçakları yakaladığımızda, ters kelepçe uygulayıp yere yatıracağız ve burunlarını sürteceğiz. Hiçbir karanlık yapı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kudretinden ve adaletinden kaçamaz."
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