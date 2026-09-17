Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz sağlanacak
Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz sağlanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun yıl sonuna kadar ilk gazı üretmesinin planlandığını açıkladı. Sakarya Gaz Sahası’ndaki ikinci fazın tamamlanmasıyla günlük 10 milyon metreküp ilave üretim devreye girecek ve toplam 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacına karşılık gelen üretim seviyesine ulaşılacak. Süreçte platformun Karadeniz’deki üretim noktasına gönderilmesi ve ilk gaz takvimi takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 19:41
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 20:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Zonguldak’taki Filyos Limanı’nda Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nda incelemelerde bulunan Bayraktar, platformdaki hazırlıkların son aşamaya geldiğini bildirdi.
Bayraktar’ın açıklamasına göre platform, ekim ayının sonuna doğru Karadeniz’de üretim gerçekleştireceği noktaya gönderilecek. Yaklaşık 20 yıl boyunca aynı bölgede görev yapması planlanan platformdan yıl sonuna kadar ilk gazın alınması hedefleniyor.
İlk gazın üretime alınmasıyla Sakarya Gaz Sahası’nın ikinci fazı da tamamlanmış olacak.
Yerli gaz üretimine günlük 10 milyon metreküp eklenecek
Sakarya Gaz Sahası’nın ilk fazında yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacına karşılık gelen üretim sürüyor. İkinci faz kapsamında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu üzerinden günlük 10 milyon metreküp ilave doğal gaz üretilecek.
Bayraktar, ikinci fazdaki üretimin yaklaşık 4 milyon hanenin daha ihtiyacını karşılayacağını belirterek, böylece yerli doğal gaz üretiminin toplam 8 milyon hanenin tüketimine karşılık gelen seviyeye ulaşacağını ifade etti.
Yıllık ekonomik büyüklük 3,5 milyar dolar
Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun sağlayacağı üretimin ekonomik büyüklüğüne ilişkin rakamları da paylaştı.
Bakanın verdiği bilgilere göre platformdan günlük üretilecek doğal gazın mevcut fiyatlar üzerinden karşılığı yaklaşık 10 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Bu hesaplamaya göre yıllık ekonomik büyüklüğün yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Platformdaki çalışmalarda 7 bin kişi görev alıyor
Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun üretime hazırlanması kapsamında yaklaşık 7 bin kişi görev yapıyor. Bayraktar, platformda 21 ayrı fabrika niteliğinde üretim biriminin bulunduğunu belirtti.
29 Mayıs 2025’te İstanbul Boğazı’ndan Filyos’a gönderilen platformdaki reaktivasyon çalışmalarında da son aşamaya gelindi. Çalışmalar kapsamında günlük yaklaşık 6 kilometre kablolama gerçekleştiriliyor.
Platformda toplam 642 kilometre elektrik kablosu bulunurken yaklaşık 30 kilometrelik borulama yapılması planlanıyor.
İkinci platformun 2028’de gelmesi planlanıyor
Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun kardeş platformunun 2028’de Türkiye’ye gelmesinin planlandığını da açıkladı. İkinci platformun devreye alınmasının ardından Karadeniz’deki doğal gaz üretim kapasitesinin mevcut seviyenin 4 katına çıkarılması hedefleniyor.
Bayraktar doğal gaz depolarının dolu olduğunu açıkladı
Küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere ve arz güvenliğine ilişkin açıklamalarda da bulunan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz depolarının yaz dönemine girerken doldurulduğunu söyledi.
Bayraktar, doğal gaz arzında herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirterek depoların dolu olduğunu ve Türkiye'nin kış dönemine hazır durumda bulunduğunu ifade etti.
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Bakan Bayraktar: 8 milyon haneye yerli gaz sağlanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun yıl sonuna kadar ilk gazı üretmesinin planlandığını açıkladı. Sakarya Gaz Sahası’ndaki ikinci fazın tamamlanmasıyla günlük 10 milyon metreküp ilave üretim devreye girecek ve toplam 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacına karşılık gelen üretim seviyesine ulaşılacak. Süreçte platformun Karadeniz’deki üretim noktasına gönderilmesi ve ilk gaz takvimi takip edilecek.
Zonguldak’taki Filyos Limanı’nda Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nda incelemelerde bulunan Bayraktar, platformdaki hazırlıkların son aşamaya geldiğini bildirdi.
Bayraktar’ın açıklamasına göre platform, ekim ayının sonuna doğru Karadeniz’de üretim gerçekleştireceği noktaya gönderilecek. Yaklaşık 20 yıl boyunca aynı bölgede görev yapması planlanan platformdan yıl sonuna kadar ilk gazın alınması hedefleniyor.
İlk gazın üretime alınmasıyla Sakarya Gaz Sahası’nın ikinci fazı da tamamlanmış olacak.
Yerli gaz üretimine günlük 10 milyon metreküp eklenecek
Sakarya Gaz Sahası’nın ilk fazında yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacına karşılık gelen üretim sürüyor. İkinci faz kapsamında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu üzerinden günlük 10 milyon metreküp ilave doğal gaz üretilecek.
Bayraktar, ikinci fazdaki üretimin yaklaşık 4 milyon hanenin daha ihtiyacını karşılayacağını belirterek, böylece yerli doğal gaz üretiminin toplam 8 milyon hanenin tüketimine karşılık gelen seviyeye ulaşacağını ifade etti.
Yıllık ekonomik büyüklük 3,5 milyar dolar
Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun sağlayacağı üretimin ekonomik büyüklüğüne ilişkin rakamları da paylaştı.
Bakanın verdiği bilgilere göre platformdan günlük üretilecek doğal gazın mevcut fiyatlar üzerinden karşılığı yaklaşık 10 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Bu hesaplamaya göre yıllık ekonomik büyüklüğün yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Platformdaki çalışmalarda 7 bin kişi görev alıyor
Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun üretime hazırlanması kapsamında yaklaşık 7 bin kişi görev yapıyor. Bayraktar, platformda 21 ayrı fabrika niteliğinde üretim biriminin bulunduğunu belirtti.
29 Mayıs 2025’te İstanbul Boğazı’ndan Filyos’a gönderilen platformdaki reaktivasyon çalışmalarında da son aşamaya gelindi. Çalışmalar kapsamında günlük yaklaşık 6 kilometre kablolama gerçekleştiriliyor.
Platformda toplam 642 kilometre elektrik kablosu bulunurken yaklaşık 30 kilometrelik borulama yapılması planlanıyor.
İkinci platformun 2028’de gelmesi planlanıyor
Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu’nun kardeş platformunun 2028’de Türkiye’ye gelmesinin planlandığını da açıkladı. İkinci platformun devreye alınmasının ardından Karadeniz’deki doğal gaz üretim kapasitesinin mevcut seviyenin 4 katına çıkarılması hedefleniyor.
Bayraktar doğal gaz depolarının dolu olduğunu açıkladı
Küresel enerji piyasalarındaki gelişmelere ve arz güvenliğine ilişkin açıklamalarda da bulunan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz depolarının yaz dönemine girerken doldurulduğunu söyledi.
Bayraktar, doğal gaz arzında herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirterek depoların dolu olduğunu ve Türkiye'nin kış dönemine hazır durumda bulunduğunu ifade etti.
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