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Babasını bıçakla katletti

Kırıkkale'de tartıştığı babasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 13:22
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 13:22
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Babasını bıçakla katletti

Yenimahalle 165. Sokak'taki evlerinde babası V.A'yı (60) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.K.A'nın (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Baba V.A. (60) ile oğlu H.K.A. (37), dün Yenimahalle 165. Sokak'taki evlerinde tartışmış, kavgaya dönüşen olayda oğlu tarafından ekmek bıçağıyla yaralanan baba, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Zanlı H.K.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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