Avrupa'ya uzanan ağa darbe! Belçika'nın aradığı isim İstanbul'da yakalandı
Avrupa'ya uzanan ağa darbe! Belçika'nın aradığı isim İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Belçika adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından uluslararası seviyede aranan S.G.'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Şüphelinin, Kolombiya'dan Belçika'ya gönderilen 2 ton kokainin sevkiyatında rol aldığı belirlendi.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:41
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 10:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı, Belçika adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından uluslararası seviyede aranan S.G.'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Şüphelinin, Kolombiya'dan Belçika'ya gönderilen 2 ton kokainin sevkiyatında rol aldığı belirlendi.
İstanbul'da uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Belçika tarafından aranan S.G. isimli şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Belçika'da önemli kokain organizasyonlarından birinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen şüpheli, Zeytinburnu ilçesinde gözaltına alındı.
Bakanlık tarafından şu detaylar paylaşıldı;
"Belçika adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs, İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Belçika adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından uluslararası seviyede aranan, Belçika'da önemli ve büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen S.G. isimli şahıs, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yakalandı.
S.G. isimli şahsın, Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının organize suç örgütü elebaşılığını yaptığı, Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokaini kurmuş oldukları, örgütle birlikte Belçika ve buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyatını yaptığı, bu sevkiyat karşılığında yüksek miktarda gelir elde ederek Kolombiya bağlantılarını sağlayıp kokaini, emdirilmiş maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği tespit edildi. Kahraman Polislerimizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
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Avrupa'ya uzanan ağa darbe! Belçika'nın aradığı isim İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Belçika adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından uluslararası seviyede aranan S.G.'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Şüphelinin, Kolombiya'dan Belçika'ya gönderilen 2 ton kokainin sevkiyatında rol aldığı belirlendi.
İçişleri Bakanlığı, Belçika adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından uluslararası seviyede aranan S.G.'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Şüphelinin, Kolombiya'dan Belçika'ya gönderilen 2 ton kokainin sevkiyatında rol aldığı belirlendi.
İstanbul'da uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Belçika tarafından aranan S.G. isimli şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Belçika'da önemli kokain organizasyonlarından birinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen şüpheli, Zeytinburnu ilçesinde gözaltına alındı.
Bakanlık tarafından şu detaylar paylaşıldı;
"Belçika adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs, İstanbul'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak uluslararası seviyede aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Belçika adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından uluslararası seviyede aranan, Belçika'da önemli ve büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen S.G. isimli şahıs, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yakalandı.
S.G. isimli şahsın, Belçika'da kurduğu uluslararası uyuşturucu ağının organize suç örgütü elebaşılığını yaptığı, Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokaini kurmuş oldukları, örgütle birlikte Belçika ve buradan da Avrupa ülkelerine sevkiyatını yaptığı, bu sevkiyat karşılığında yüksek miktarda gelir elde ederek Kolombiya bağlantılarını sağlayıp kokaini, emdirilmiş maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalları temin ettiği tespit edildi. Kahraman Polislerimizi, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
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