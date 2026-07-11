Arnavutköy'de eski koca dehşeti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
Arnavutköy'de eski koca dehşeti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
İstanbul Arnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Ailesini katleden adamın, bir sene önce boşandığı eşinin başka biriyle evlenmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 08:58
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 08:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Arnavutköy'de bir kişi, boşandığı eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti.
Boğazköy İstiklal Mahallesi Filyos Sokak'taki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İkamete giren ekipler, Davut G. (55) Türkan İ. (51) ve Mehmet Emin G'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada, Davut G'nin bir süre önce boşandığı eşi Türkan İ. ve oğlu Mehmet Emin G'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini tespit etti.
DİĞER OĞLUNU DA ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ
Daha sonra evde bulunan diğer oğluna da ateş etmek isteyen cani, çocuğun kanepenin arkasına saklanması nedeniyle amacına ulaşamadı.
Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AİLE DEHŞETİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Ailesini katleden adamın, bir sene önce boşandığı eşinin başka biriyle evlenmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Hayatını kaybeden aile fertlerinin birlikte çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.
Öte yandan edinilen bilgilere göre, ailenin çocuklarından birinin de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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Arnavutköy'de eski koca dehşeti! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
İstanbul Arnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Ailesini katleden adamın, bir sene önce boşandığı eşinin başka biriyle evlenmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Arnavutköy'de bir kişi, boşandığı eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti.
Boğazköy İstiklal Mahallesi Filyos Sokak'taki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İkamete giren ekipler, Davut G. (55) Türkan İ. (51) ve Mehmet Emin G'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada, Davut G'nin bir süre önce boşandığı eşi Türkan İ. ve oğlu Mehmet Emin G'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini tespit etti.
DİĞER OĞLUNU DA ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ
Daha sonra evde bulunan diğer oğluna da ateş etmek isteyen cani, çocuğun kanepenin arkasına saklanması nedeniyle amacına ulaşamadı.
Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AİLE DEHŞETİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Ailesini katleden adamın, bir sene önce boşandığı eşinin başka biriyle evlenmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Hayatını kaybeden aile fertlerinin birlikte çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.
Öte yandan edinilen bilgilere göre, ailenin çocuklarından birinin de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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