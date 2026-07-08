Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı: 15 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı: 15 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpan yolcu otobüsündeki 5'i ağır 15 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 07:37
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 07:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı: 15 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere ve dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarpan yolcu otobüsündeki 5'i ağır 15 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, ardından dinlenme tesisi girişindeki tabelaya çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, aralarında sürücünün de olduğu 5'i ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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