Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin davada karar çıktı
Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin davada karar çıktı
İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin davada karar açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 21:18
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 21:21
Kaynak:
AA
İzmir’in Konak ilçesinde böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı’nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin davada karar açıklandı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iki sanığı "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hapis ve meslekten men cezasına çarptırdı.
Duruşmada Tarafların Talepleri ve Mahkemenin Kararı
İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, ilaçlamayı yapan firmanın sahibi tutuklu sanık B.Ö., taraf avukatları ve Altay bebeğin babası Recep Kınalı katıldı; tutuksuz sanık E.G. ise duruşmada yer almadı.
Ailenin Talebi: Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, sanıkların tehlikeyi bilmelerine rağmen basit düzeyde güvenlik önlemi aldıklarını vurgulayarak sanıkların ayrı ayrı "olası kastla ölüme ve yaralanmalara neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Savunması: Tutuklu sanık B.Ö. ise gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilaçlama yaptığını öne sürerek beraatini istedi.
Hapis ve Meslekten Men Cezası: Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sanık B.Ö.’yü 7 yıl 6 ay, kendisine yardım eden E.G.’yi ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca her iki sanığa da 2 yıl meslekten men cezası verdi.
Baba Recep Kınalı: "Kararı İstinafa Taşıyacağız"
Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan baba Recep Kınalı, verilen cezaları yetersiz bularak karara itiraz edeceklerini ve dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını duyurdu.
Olayın Geçmişi ve Adli Tıp Raporları
11 Kasım 2024’te Konak ilçesindeki bir apartmanda yapılan böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek yaşamını yitirmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
Adalet Bakanlığı 1. ve 5. Adli Tıp İhtisas Kurullarının hazırladığı raporlarda, Altay bebeğin binadaki böcekler için uygulanan ilaçtan yayılan kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği kesinleşmişti. Raporların ardından yeniden tutuklanan sanıklar hakkında başlangıçta "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmış, savcılık ise esas hakkındaki mütalaasında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.
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Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin davada karar çıktı
İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin davada karar açıklandı.
İzmir’in Konak ilçesinde böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı’nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin davada karar açıklandı. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iki sanığı "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hapis ve meslekten men cezasına çarptırdı.
Duruşmada Tarafların Talepleri ve Mahkemenin Kararı
İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, ilaçlamayı yapan firmanın sahibi tutuklu sanık B.Ö., taraf avukatları ve Altay bebeğin babası Recep Kınalı katıldı; tutuksuz sanık E.G. ise duruşmada yer almadı.
Ailenin Talebi: Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, sanıkların tehlikeyi bilmelerine rağmen basit düzeyde güvenlik önlemi aldıklarını vurgulayarak sanıkların ayrı ayrı "olası kastla ölüme ve yaralanmalara neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Savunması: Tutuklu sanık B.Ö. ise gerekli güvenlik önlemlerini alarak ilaçlama yaptığını öne sürerek beraatini istedi.
Hapis ve Meslekten Men Cezası: Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sanık B.Ö.’yü 7 yıl 6 ay, kendisine yardım eden E.G.’yi ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca her iki sanığa da 2 yıl meslekten men cezası verdi.
Baba Recep Kınalı: "Kararı İstinafa Taşıyacağız"
Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan baba Recep Kınalı, verilen cezaları yetersiz bularak karara itiraz edeceklerini ve dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını duyurdu.
Olayın Geçmişi ve Adli Tıp Raporları
11 Kasım 2024’te Konak ilçesindeki bir apartmanda yapılan böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek yaşamını yitirmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
Adalet Bakanlığı 1. ve 5. Adli Tıp İhtisas Kurullarının hazırladığı raporlarda, Altay bebeğin binadaki böcekler için uygulanan ilaçtan yayılan kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği kesinleşmişti. Raporların ardından yeniden tutuklanan sanıklar hakkında başlangıçta "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmış, savcılık ise esas hakkındaki mütalaasında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.
Kaynak: AA
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