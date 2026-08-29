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Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması! İdris Naim Şahin ifade verecek

'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:45
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 11:45
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması! İdris Naim Şahin ifade verecek

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahin'in ifadesine başvurulacak.

Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

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