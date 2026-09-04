Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı
Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarıldıktan sonra firar ettiği belirlenen İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket hakkında verilen el koyma kararı ve yürütülen mali incelemeler de sürecin odağında yer alıyor.
Haber Giriş Tarihi: 04.09.2026 22:28
Haber Güncellenme Tarihi: 04.09.2026 22:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararının ardından Yılmaz’ın firar ettiği belirlendi. Bunun üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
MASAK incelemelerinde şirketler mercek altına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada MASAK tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler yapıldığı tespit edildi.
Mali incelemelerde elde edilen tespitlerin ardından Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Soruşturma, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen adli süreç kapsamında devam ediyor.
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Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarıldıktan sonra firar ettiği belirlenen İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket hakkında verilen el koyma kararı ve yürütülen mali incelemeler de sürecin odağında yer alıyor.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararının ardından Yılmaz’ın firar ettiği belirlendi. Bunun üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
MASAK incelemelerinde şirketler mercek altına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada MASAK tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, İrfan Yılmaz adına kayıtlı şirketler üzerinden şüpheli işlemler yapıldığı tespit edildi.
Mali incelemelerde elde edilen tespitlerin ardından Yılmaz adına kayıtlı 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Soruşturma, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen adli süreç kapsamında devam ediyor.
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