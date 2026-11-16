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Ali Emre Ballı soruşturmasında yetkisizlik kararı

Çekmeköy'de aracında ölü bulunan ve fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:02
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 11:03
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ali Emre Ballı soruşturmasında yetkisizlik kararı

Çekmeköy'de, Ali Emre Ballı'nın araç içerisinde ölü bulunmasına ilişkin dosyaya bakan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

İlçedeki boş bir arazide bulunan araç içerisinde Ali Emre Ballı'nın ölü bulunmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verilen dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Sırapınar Mahallesi'nde, 6 Ekim'de saat 15.40 sıralarında boş arazide araç içerisinde bir kişinin ölü olarak bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemede bu kişinin Ali Emre Ballı olduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında ise otopsi raporu ve baz kayıtlarının istendiği öğrenilmişti.

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