İstanbul Esenler'de bir depoda çıkan ve 3 binanın dış cephesi ile bir çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Yangında depo küle dönerken binalarda da maddi hasar meydana geldi.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 08:03
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 08:04
Atışalanı Mahallesi Gaye Sokak'ta içinde iplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler deponun yanındaki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale gelirken, binaların dış cephesi ve çatı da zarar gördü.
Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere çalışma başlattı.
Alevler depodan binalara sıçradı
