Akçakoca’da tarım aracı ile tır çarpışması can aldı
Akçakoca’da tarım aracı ile tır çarpışması can aldı
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı ile demir çelik yüklü tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu’ndaki kazanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 07.09.2026 20:46
Haber Güncellenme Tarihi: 07.09.2026 20:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kaza, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu’nun Ayazlı Akevler mevkisinde meydana geldi. Yolda seyreden 16 AAY 442 plakalı demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan ve bölgede “pat pat” olarak adlandırılan tarım aracı çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tarım aracını altına alan tır, yolun yakınındaki bir evin bahçesine yuvarlandı. İhbarın ardından kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Ekiplerin kaza yerinde yaptığı kontrollerde 3 kadın işçi ile tarla sahibinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği bölgede ekiplerin çalışmaları yürütülürken, olayın oluş şekline ilişkin inceleme sürüyor.
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Akçakoca’da tarım aracı ile tır çarpışması can aldı
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı ile demir çelik yüklü tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu’ndaki kazanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaza, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu’nun Ayazlı Akevler mevkisinde meydana geldi. Yolda seyreden 16 AAY 442 plakalı demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan ve bölgede “pat pat” olarak adlandırılan tarım aracı çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tarım aracını altına alan tır, yolun yakınındaki bir evin bahçesine yuvarlandı. İhbarın ardından kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.
Kazada 4 kişi hayatını kaybetti
Ekiplerin kaza yerinde yaptığı kontrollerde 3 kadın işçi ile tarla sahibinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği bölgede ekiplerin çalışmaları yürütülürken, olayın oluş şekline ilişkin inceleme sürüyor.
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