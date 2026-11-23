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AK Partili Belediye Başkanı Selim Çelenk hayatını kaybetti
Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bir süredir Ankara'daki bir hastanede tedavi gören 62 yaşındaki Çelenk'in durumu ağırlaştı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Çelenk, sabah saatlerinde vefat etti.
Çelenk'in cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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