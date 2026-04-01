AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Kürt kardeşlerimiz tarihin doğru tarafında duruyor"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kürtlerin tutumuna dikkat çeken Çelik’in mesajları öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 18:19
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Orta Doğu’daki gelişmeler, İsrail’in politikaları ve bölgedeki Kürtlerin duruşuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik’in açıklamaları, bölgesel dengeler ve diplomatik süreçler açısından yakından izleniyor.
Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin değerlendirme
Çelik, bölgede süren çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada savaşın seyrinin olumsuz yönde ilerlediğini belirtti. Gazze’nin ardından Batı Şeria ve Lübnan’a yönelik gelişmelere dikkat çeken Çelik, İsrail’in saldırılarının bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.
İran’a yönelik saldırıların da gündemde olduğunu belirten Çelik, müzakere süreci devam ederken gerçekleştirilen bu adımların uluslararası hukuk açısından sorunlu olduğunu söyledi. Rejim değişikliği söylemlerine değinen Çelik, başka ülkelerin yönetimlerine yönelik müdahalenin hukuki zemininin bulunmadığını vurguladı.
Ateşkes ve diplomasi çağrısı
Sivil altyapıların hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Çelik, çatışmaların sonlandırılması gerektiğini ifade etti. Ateşkesin sağlanmasının ve diplomatik çözüm yollarının devreye alınmasının önemine işaret etti.
Çelik, bölgede kalıcı istikrarın sağlanabilmesi için uluslararası toplumun daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi. Önümüzdeki süreçte diplomatik girişimlerin hız kazanması bekleniyor.
Kürtlerin bölgedeki tutumu
Bölgedeki Kürtlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, Irak, Suriye ve İran’daki Kürtlerin sağduyulu bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Bazı örgüt yapıları ile Kürtlerin birbirinden ayrılması gerektiğini ifade eden Çelik, bu ayrımın uluslararası kamuoyunda doğru şekilde yapılmadığını söyledi.
Çelik, “Kürt kardeşlerimiz tarihin doğru tarafında duruyor” ifadesini kullanarak, bölgedeki Kürtlerin barış ve istikrardan yana tutum sergilediğini dile getirdi.
Terörsüz Türkiye hedefi
Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. PKK’nın feshi ve silah bırakmasına yönelik sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü ifade etti.
Bu süreçte herhangi bir pazarlığın söz konusu olmadığını vurgulayan Çelik, temel hedefin terörün bölge gündeminden çıkarılması olduğunu kaydetti.
İç politikaya ilişkin değerlendirme
Çelik, iç politikaya ilişkin sorular üzerine CHP yönetimini de eleştirdi. Olası bir seçim senaryosunda mevcut CHP yönetiminin başarılı olamayacağını ifade eden Çelik, parti yönetimine yönelik eleştirilerini dile getirdi.
