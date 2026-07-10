Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Telli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Telli'nin, 8 Temmuz'da entübe edildiği Devrimci 78'liler Federasyonu ile Bilim Sanat Edebiyat Derneği tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 22:58
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 22:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
oplumcu gerçekçi şiirin önde gelen temsilcileri arasında gösterilen Ahmet Telli, şiirleriyle farklı kuşaklardan geniş bir okur kitlesine ulaştı. Şair kimliğinin yanı sıra deneme ve düşünce yazılarıyla da Türk edebiyatına önemli katkılar sundu.
1946 yılında Çankırı'da doğdu
2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Telli, öğretmen okullarında eğitim gördü. Uzun yıllar Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Telli, 1980 askeri darbesinin ardından yargılandı ve bir süre cezaevinde kaldı. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden öğretmenlik mesleğine döndü, daha sonra yayıncılık ve yazarlık çalışmalarını sürdürdü.
Eserleriyle Türk edebiyatında iz bıraktı
Ahmet Telli, edebiyat yaşamı boyunca "Yangın Yılları", "Hüznün İsyan Olur", "Dövüşen Anlatsın", "Saklı Kalan", "Su Çürüdü", "Belki Yine Gelirim", "Çocuksun Sen", "Kalbim Unut Bu Şiiri", "Barbar ile Şehla" ve "Nida" başta olmak üzere çok sayıda şiir kitabı kaleme aldı. Eserleri birçok dile çevrilen Telli, çeşitli edebiyat ödüllerine de değer görüldü.
Sağlık durumu 8 Temmuz'da ağırlaşmıştı
Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin son resmi açıklama 8 Temmuz'da yapılmış, uygulanan tedavilere rağmen entübe edildiği kamuoyuyla paylaşılmıştı. Usta şairin vefatı, edebiyat dünyasında ve okurları arasında üzüntüyle karşılandı.
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Ahmet Telli hayatını kaybetti
Türk edebiyatının önemli şairlerinden Ahmet Telli, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Telli'nin, 8 Temmuz'da entübe edildiği Devrimci 78'liler Federasyonu ile Bilim Sanat Edebiyat Derneği tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.
oplumcu gerçekçi şiirin önde gelen temsilcileri arasında gösterilen Ahmet Telli, şiirleriyle farklı kuşaklardan geniş bir okur kitlesine ulaştı. Şair kimliğinin yanı sıra deneme ve düşünce yazılarıyla da Türk edebiyatına önemli katkılar sundu.
1946 yılında Çankırı'da doğdu
2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Telli, öğretmen okullarında eğitim gördü. Uzun yıllar Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Telli, 1980 askeri darbesinin ardından yargılandı ve bir süre cezaevinde kaldı. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden öğretmenlik mesleğine döndü, daha sonra yayıncılık ve yazarlık çalışmalarını sürdürdü.
Eserleriyle Türk edebiyatında iz bıraktı
Ahmet Telli, edebiyat yaşamı boyunca "Yangın Yılları", "Hüznün İsyan Olur", "Dövüşen Anlatsın", "Saklı Kalan", "Su Çürüdü", "Belki Yine Gelirim", "Çocuksun Sen", "Kalbim Unut Bu Şiiri", "Barbar ile Şehla" ve "Nida" başta olmak üzere çok sayıda şiir kitabı kaleme aldı. Eserleri birçok dile çevrilen Telli, çeşitli edebiyat ödüllerine de değer görüldü.
Sağlık durumu 8 Temmuz'da ağırlaşmıştı
Ahmet Telli'nin sağlık durumuna ilişkin son resmi açıklama 8 Temmuz'da yapılmış, uygulanan tedavilere rağmen entübe edildiği kamuoyuyla paylaşılmıştı. Usta şairin vefatı, edebiyat dünyasında ve okurları arasında üzüntüyle karşılandı.
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