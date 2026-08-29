Adalet Bakanlığında İnsan Odaklı Gelişim Bürosu dönemi
Adalet Bakanlığında İnsan Odaklı Gelişim Bürosu dönemi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde ve merkez teşkilatında görev yapan personelin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla uzman psikologlar eşliğinde yüz yüze ve çevrim içi danışmanlık hizmeti sunacak İnsan Odaklı Gelişim Bürosu'nun faaliyete geçirildiğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 16:04
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 16:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet hizmetlerinde başarı, güçlü, nitelikli ve kendini geliştiren insan kaynağıyla mümkündür. Bu anlayışla; merkez teşkilatımızda ve adliyelerimizde görev yapan personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak amacıyla İnsan Odaklı Gelişim Büromuzu faaliyete geçirdik." bilgisini verdi.
Büroda görev yapan uzman psikologların, bireysel danışmanlıktan aile ve çift danışmanlığına, çocuk ve ergen danışmanlığına kadar farklı alanlarda Türkiye genelindeki personele yüz yüze ve çevrim içi destek sunacağını belirten Gürlek, "Adalet teşkilatımıza özveriyle hizmet eden her bir çalışma arkadaşımızın yanında olmaya, onların gelişimine ve çalışma hayatına değer katacak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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Adalet Bakanlığında İnsan Odaklı Gelişim Bürosu dönemi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliyelerde ve merkez teşkilatında görev yapan personelin mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla uzman psikologlar eşliğinde yüz yüze ve çevrim içi danışmanlık hizmeti sunacak İnsan Odaklı Gelişim Bürosu'nun faaliyete geçirildiğini duyurdu.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet hizmetlerinde başarı, güçlü, nitelikli ve kendini geliştiren insan kaynağıyla mümkündür. Bu anlayışla; merkez teşkilatımızda ve adliyelerimizde görev yapan personelimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak amacıyla İnsan Odaklı Gelişim Büromuzu faaliyete geçirdik." bilgisini verdi.
Büroda görev yapan uzman psikologların, bireysel danışmanlıktan aile ve çift danışmanlığına, çocuk ve ergen danışmanlığına kadar farklı alanlarda Türkiye genelindeki personele yüz yüze ve çevrim içi destek sunacağını belirten Gürlek, "Adalet teşkilatımıza özveriyle hizmet eden her bir çalışma arkadaşımızın yanında olmaya, onların gelişimine ve çalışma hayatına değer katacak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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