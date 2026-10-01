Adalet Bakanı Akın Gürlek: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin, TMSF bünyesinde oluşturulacak fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarında kullanılacağını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 09:44
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 09:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına ilişkin yaptığı kritik açıklamada, el konulan tüm mal varlıklarının ve suç gelirlerinin TMSF bünyesinde kurulan özel havuz aracılığıyla mağdur olan vatandaşların alacaklarının karşılanmasında kullanılacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek’e verdiği röportajda yaklaşık 500 bin vatandaşı yakından ilgilendiren fon soruşturmalarında gelinen son aşamayı ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik uygulanacak yeni modeli paylaştı.
El Konulan Varlıklar Mağdurlara Aktarılacak
Soruşturmalar kapsamında haksız kazanç sağlayan şüphelilerin tüm varlıklarına el konulduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, adli süreçler neticesinde el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerine dağıtılacağını açıkladı.
Bakan Gürlek, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Sabah gazetesinden Sayın Abdurrahman Şimşek’e verdiğimiz röportajda, fon soruşturmalarında gelinen aşamayı ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik atılacak adımları konuştuk. Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz."
Soruşturmada 5. Dalga Operasyonu: Şüpheli Sayısı 217’ye Yükseldi
Soruşturmanın adli boyutundaki son verileri de paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlenen 5’inci dalga operasyonu kapsamında 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildiğini belirtti.
Dosya genelinde toplam şüpheli sayısının 217’ye ulaştığını aktaran Gürlek, yürütülen soruşturmalar çerçevesinde bugüne kadar 56 kişinin tutuklandığını, 88 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Mağduriyetlerin hızlıca giderilmesi ve kamu zararının tazmini amacıyla mali ve hukuki incelemeler çok yönlü olarak sürdürülüyor.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin, TMSF bünyesinde oluşturulacak fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarında kullanılacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasına ilişkin yaptığı kritik açıklamada, el konulan tüm mal varlıklarının ve suç gelirlerinin TMSF bünyesinde kurulan özel havuz aracılığıyla mağdur olan vatandaşların alacaklarının karşılanmasında kullanılacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek’e verdiği röportajda yaklaşık 500 bin vatandaşı yakından ilgilendiren fon soruşturmalarında gelinen son aşamayı ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik uygulanacak yeni modeli paylaştı.
El Konulan Varlıklar Mağdurlara Aktarılacak
Soruşturmalar kapsamında haksız kazanç sağlayan şüphelilerin tüm varlıklarına el konulduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, adli süreçler neticesinde el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerine dağıtılacağını açıkladı.
Bakan Gürlek, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
Soruşturmada 5. Dalga Operasyonu: Şüpheli Sayısı 217’ye Yükseldi
Soruşturmanın adli boyutundaki son verileri de paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlenen 5’inci dalga operasyonu kapsamında 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildiğini belirtti.
Dosya genelinde toplam şüpheli sayısının 217’ye ulaştığını aktaran Gürlek, yürütülen soruşturmalar çerçevesinde bugüne kadar 56 kişinin tutuklandığını, 88 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Mağduriyetlerin hızlıca giderilmesi ve kamu zararının tazmini amacıyla mali ve hukuki incelemeler çok yönlü olarak sürdürülüyor.
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