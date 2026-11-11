Sarıgül ailesine yönelik 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Abdurrahman Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 15:07
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 15:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla tahliye edilen Abdurrahman Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Sarıgül’ün oğlu Abdurrahman Emir Sarıgül, ifade işlemleri için yeniden adliyeye geldi.
Soruşturma devam ediyor
Sarıgül ailesine yönelik “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturmada adli süreç sürüyor. Abdurrahman Emir Sarıgül’ün İstanbul Adalet Sarayı’ndaki ifade işlemlerinin ardından süreçteki gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.
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Abdurrahman Emir Sarıgül yeniden adliyede
Sarıgül ailesine yönelik 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Abdurrahman Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla tahliye edilen Abdurrahman Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mustafa Sarıgül’ün oğlu Abdurrahman Emir Sarıgül, ifade işlemleri için yeniden adliyeye geldi.
Soruşturma devam ediyor
Sarıgül ailesine yönelik “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturmada adli süreç sürüyor. Abdurrahman Emir Sarıgül’ün İstanbul Adalet Sarayı’ndaki ifade işlemlerinin ardından süreçteki gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.
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