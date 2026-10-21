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9 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu

9 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 34 milyar 760 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:55
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 09:55
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
9 ilde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 9 il merkezli yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonları düzenlendi.

Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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