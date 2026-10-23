78 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 1,7 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
78 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 1,7 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonların çarpıcı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 78 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 768 kilogram 207 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 14:13
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 14:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
2 milyon 236 bin 908 adet uyuşturucu hap bulundu. Operasyonlarda 2 bin 733 şüpheli yakalandı. Bunlardan 1.466'sı tutuklandı. 414'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
3 Bin 977 Ekip ve 9 Bin 450 Personel Görev Aldı
Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlükleri tarafından toplam 78 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 bin 977 ekip ve 9 bin 450 personel görev aldı. Ayrıca 14 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeği de sahada kullanıldı.
"Zehir Tacirlerine Yönelik Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek"
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucunun birçok suçu besleyen karanlık bir ana damar olduğunu vurguladı. Bu damarı kurutmanın; çocukların istikbalini, gençlerin geleceğini ve ailelerin huzurunu korumak için kritik olduğu belirtildi. Zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Operasyonda emeği geçen kahraman polisler, Narkotik Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve tüm görevliler tebrik edildi.
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78 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 1,7 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonların çarpıcı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 78 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 768 kilogram 207 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
2 milyon 236 bin 908 adet uyuşturucu hap bulundu. Operasyonlarda 2 bin 733 şüpheli yakalandı. Bunlardan 1.466'sı tutuklandı. 414'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
3 Bin 977 Ekip ve 9 Bin 450 Personel Görev Aldı
Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlükleri tarafından toplam 78 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 bin 977 ekip ve 9 bin 450 personel görev aldı. Ayrıca 14 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeği de sahada kullanıldı.
"Zehir Tacirlerine Yönelik Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek"
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucunun birçok suçu besleyen karanlık bir ana damar olduğunu vurguladı. Bu damarı kurutmanın; çocukların istikbalini, gençlerin geleceğini ve ailelerin huzurunu korumak için kritik olduğu belirtildi. Zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Operasyonda emeği geçen kahraman polisler, Narkotik Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve tüm görevliler tebrik edildi.
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