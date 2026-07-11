307 suçluya kıskaç! Bakan Çiftçi: Kırmızı bülten çıkacak, peşlerindeyiz
307 suçluya kıskaç! Bakan Çiftçi: Kırmızı bülten çıkacak, peşlerindeyiz
Katıldığı canlı yayında 478 yeni nesil suç örgütüne 1272 operasyon yapıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, '307 çete üyesine kırmızı bülten çıkacak, peşlerindeyiz.' dedi. Öte yandan Bakan Çiftçi, polislerin mesai saatleriyle ilgili bir düzenleme geleceğini de açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:22
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 11:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
NATO ZİRVESİ'NDE GÜVENLİK NASIL SAĞLANDI?
Ankara'daki NATO Zirvesi'nin son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biri olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, 3 katmanlı ve 3 aşamalı güvenlik protokolünün uygulandığını ifade etti.
Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle;
Son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biriydi NATO zirvesi. 2004 yılında bir önceki İstanbul'da gerçekleşmişti. Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma teşkilatımız rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı. Ankara'nın civarındaki iller. İllerin etrafını çevrelemek, sınır şehirlerimiz.
Tedbirlerimiz 1 ay öncesinden başladı. Son 72 saate girdiğimizde zirveye ulaştık. Abartıldı diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Almasaydık bunu sorgulayacaklardı. "Önemli bir zirveydi" diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık.
Trafiği azaltıcı tedbirler aldık. İdari izinli sayıldı personeller. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Tedbirlerle hayatlarını zorlaştırdık ama önemliydi. Hapis cezası almış 4 bin 412 kişiyi yakaladık. Bu tedbirler kapsamında. Güvenlik açısından başarıyla zirveyi tamamladık. Türkiye'nin bir küresel güç olduğu büyük bir ülke olduğu tescillenmiş oldu.
TÜRKİYE'YE EN BÜYÜK TEHDİT ŞU ANDA NE?
İçişleri Bakanlığı olarak tehdit değerlendirmesi olarak birinci sıraya koyacağımız organize suç çeteleri, yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İnsanların evlerini kurşunluyorlar. Biz mücadelemizin başına bunları koyduk. İkinci sırada uyuşturucu ile mücadele var. Siber suçlarla mücadele var. Siber dolandırıcılığa yönelindi şu anda. Mücadelemizi yürütüyoruz. Bu işi geçim kaynağı haline getirmiş kişilere fırsat vermeyeceğiz.
478 yeni nesil suç örgütüne 1272 operasyon yaptık bu suç örgütlerine. Eylem yapamaz hale getireceğiz. Her kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Yurt dışına kaçanlar var ama yurt dışında da takibimiz sürüyor. Adalet Bakanlığı ile beraber çalışıp bunlarında iadesini sağlamak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile görüşme yapacağız. Bu örgütlere yönelik 307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkaracağız. Sanal medyayı kullanarak örgütleniyorlar. Bunların belli bir merkezleri yok. Sanal medya üzerinden iletişim kuruyorlar oradan ilan veriyorlar. Tek eylemlik kişi bulabiliyor. Klasik mafya örgütleri değil bunlar. Sokakta suçu takip etmek kolay ama sanal medya için daha farklı tedbirler almak gerekiyor. Devlet bunun için bütün önlemlerini alıyor.
POLİSLER İÇİN YENİ ÖZLÜK HAKLARI
İstanbul'da hayat şartları diğer illerimize göre pahalı. İstanbul'da lojman alımına gidelim polislerimize tahsil edelim dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz, lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız.
Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun, teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
2024 yılında Terörsüz Türkiye sürecini başlatmıştık. Devlet Bahçeli'nin de desteği ile proje devam ediyor. Ülkemiz açısından önemli bir eşik. Ayaklarımızda prangaydı. Bu sorun çözüldükten sonra Türkiye büyük bir seviye atlayacak. Şehit haberi gelmiyor, analar ağlamıyor... Bu bile büyük kazanç. Tamamen çözülmesiyle beraber memleketimizi güzel günler bekliyor. Yeni silahlar ele geçirildi. 2026 yılında 134 tane terörist ikna görüşmeleriyle teslim oldu. İkna ile teslim olan terörist sayısı 219 oldu. Bütün şartlar lehimize, Türkiye bu beladan kurtulacak. Eski OHAL uygulamaları geride kaldı. Ülkemiz bu 50 yıllık beladan kurtulmuş olacak. Devletin kurumları daha entegre halinde çalışabiliyor.
Ülkemiz son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. 1339 KM güvenlik duvarı örüldü. 2027 yılı sonunda Türkiye'nin bütün sınırları tamamlanmış olacak güvenlik anlamında. 100 kilometrelik bir alan kaldı. Tamamlamış olacağız. İran savaşı ile alakalı bir endişeye gerek yok.
TÜRKİYE'DE NE KADAR SURİYELİ KALDI?
Geçici koruma altında olan Suriyelilerin sayısı 2 milyon 245 bin kişi. 1.5 milyon kişi de ülkesine geri döndü. Her gün bin kişi gidiyor. 7 milyon rakamlarını hiç bulmadı. Abartıydı o rakamlar. Şu anda daha fazla gitmeleri istenmiyor. Çoban ihtiyacını mesela Afganlılar karşılıyor. Bizim insanımızın çalışmak istemediği noktalarda Suriyeliler çalışıyor. Göç politikalarını da gözden geçiriyoruz. Yabancıların karıştıkları suç oranları var. Her ay onları takip ediyorduk. Yabancıların karıştığı suç oranı yüzde 1 veya 2 arasında. Bunlar suça karıştıklarında deport ediliyorlar.
UYUŞTURUCUYA KARŞI STRATEJİ NE?
Uyuşturucu ağırlıklı olarak haplara kaydı. Bu sene ele geçirdiğimiz uyuşturucu hapları 80 milyona yaklaştı. Adet olarak söylüyorum. Bu arzın kesilmesini engellenmesini istiyoruz. Operasyonumuz bunlara yönelik. Sürekli operasyon düzenliyoruz. Uyuşturucuya yönelik 660 bin operasyon düzenledik. Arzı engellemek için. Talebinde önlenmesi lazım.
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307 suçluya kıskaç! Bakan Çiftçi: Kırmızı bülten çıkacak, peşlerindeyiz
Katıldığı canlı yayında 478 yeni nesil suç örgütüne 1272 operasyon yapıldığını söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, '307 çete üyesine kırmızı bülten çıkacak, peşlerindeyiz.' dedi. Öte yandan Bakan Çiftçi, polislerin mesai saatleriyle ilgili bir düzenleme geleceğini de açıkladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
NATO ZİRVESİ'NDE GÜVENLİK NASIL SAĞLANDI?
Ankara'daki NATO Zirvesi'nin son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biri olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, 3 katmanlı ve 3 aşamalı güvenlik protokolünün uygulandığını ifade etti.
Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle;
Son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biriydi NATO zirvesi. 2004 yılında bir önceki İstanbul'da gerçekleşmişti. Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma teşkilatımız rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı. Ankara'nın civarındaki iller. İllerin etrafını çevrelemek, sınır şehirlerimiz.
Tedbirlerimiz 1 ay öncesinden başladı. Son 72 saate girdiğimizde zirveye ulaştık. Abartıldı diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Almasaydık bunu sorgulayacaklardı. "Önemli bir zirveydi" diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık.
Trafiği azaltıcı tedbirler aldık. İdari izinli sayıldı personeller. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Tedbirlerle hayatlarını zorlaştırdık ama önemliydi. Hapis cezası almış 4 bin 412 kişiyi yakaladık. Bu tedbirler kapsamında. Güvenlik açısından başarıyla zirveyi tamamladık. Türkiye'nin bir küresel güç olduğu büyük bir ülke olduğu tescillenmiş oldu.
TÜRKİYE'YE EN BÜYÜK TEHDİT ŞU ANDA NE?
İçişleri Bakanlığı olarak tehdit değerlendirmesi olarak birinci sıraya koyacağımız organize suç çeteleri, yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İnsanların evlerini kurşunluyorlar. Biz mücadelemizin başına bunları koyduk. İkinci sırada uyuşturucu ile mücadele var. Siber suçlarla mücadele var. Siber dolandırıcılığa yönelindi şu anda. Mücadelemizi yürütüyoruz. Bu işi geçim kaynağı haline getirmiş kişilere fırsat vermeyeceğiz.
478 yeni nesil suç örgütüne 1272 operasyon yaptık bu suç örgütlerine. Eylem yapamaz hale getireceğiz. Her kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Yurt dışına kaçanlar var ama yurt dışında da takibimiz sürüyor. Adalet Bakanlığı ile beraber çalışıp bunlarında iadesini sağlamak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile görüşme yapacağız. Bu örgütlere yönelik 307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkaracağız. Sanal medyayı kullanarak örgütleniyorlar. Bunların belli bir merkezleri yok. Sanal medya üzerinden iletişim kuruyorlar oradan ilan veriyorlar. Tek eylemlik kişi bulabiliyor. Klasik mafya örgütleri değil bunlar. Sokakta suçu takip etmek kolay ama sanal medya için daha farklı tedbirler almak gerekiyor. Devlet bunun için bütün önlemlerini alıyor.
POLİSLER İÇİN YENİ ÖZLÜK HAKLARI
İstanbul'da hayat şartları diğer illerimize göre pahalı. İstanbul'da lojman alımına gidelim polislerimize tahsil edelim dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz, lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız.
Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun, teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
2024 yılında Terörsüz Türkiye sürecini başlatmıştık. Devlet Bahçeli'nin de desteği ile proje devam ediyor. Ülkemiz açısından önemli bir eşik. Ayaklarımızda prangaydı. Bu sorun çözüldükten sonra Türkiye büyük bir seviye atlayacak. Şehit haberi gelmiyor, analar ağlamıyor... Bu bile büyük kazanç. Tamamen çözülmesiyle beraber memleketimizi güzel günler bekliyor. Yeni silahlar ele geçirildi. 2026 yılında 134 tane terörist ikna görüşmeleriyle teslim oldu. İkna ile teslim olan terörist sayısı 219 oldu. Bütün şartlar lehimize, Türkiye bu beladan kurtulacak. Eski OHAL uygulamaları geride kaldı. Ülkemiz bu 50 yıllık beladan kurtulmuş olacak. Devletin kurumları daha entegre halinde çalışabiliyor.
Ülkemiz son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. 1339 KM güvenlik duvarı örüldü. 2027 yılı sonunda Türkiye'nin bütün sınırları tamamlanmış olacak güvenlik anlamında. 100 kilometrelik bir alan kaldı. Tamamlamış olacağız. İran savaşı ile alakalı bir endişeye gerek yok.
TÜRKİYE'DE NE KADAR SURİYELİ KALDI?
Geçici koruma altında olan Suriyelilerin sayısı 2 milyon 245 bin kişi. 1.5 milyon kişi de ülkesine geri döndü. Her gün bin kişi gidiyor. 7 milyon rakamlarını hiç bulmadı. Abartıydı o rakamlar. Şu anda daha fazla gitmeleri istenmiyor. Çoban ihtiyacını mesela Afganlılar karşılıyor. Bizim insanımızın çalışmak istemediği noktalarda Suriyeliler çalışıyor. Göç politikalarını da gözden geçiriyoruz. Yabancıların karıştıkları suç oranları var. Her ay onları takip ediyorduk. Yabancıların karıştığı suç oranı yüzde 1 veya 2 arasında. Bunlar suça karıştıklarında deport ediliyorlar.
UYUŞTURUCUYA KARŞI STRATEJİ NE?
Uyuşturucu ağırlıklı olarak haplara kaydı. Bu sene ele geçirdiğimiz uyuşturucu hapları 80 milyona yaklaştı. Adet olarak söylüyorum. Bu arzın kesilmesini engellenmesini istiyoruz. Operasyonumuz bunlara yönelik. Sürekli operasyon düzenliyoruz. Uyuşturucuya yönelik 660 bin operasyon düzenledik. Arzı engellemek için. Talebinde önlenmesi lazım.
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