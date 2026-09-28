2026 YKS ek tercih sonuçları erişime açıldı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen ek yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için 17-21 Eylül 2026 tarihlerinde tercih yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Bir programa yerleşen adaylar için kayıt süreci 2 Ekim'de başlayacak.
Haber Giriş Tarihi: 28.09.2026 18:17
Haber Güncellenme Tarihi: 28.09.2026 18:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adaylar, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.
Sonuç ekranına T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekiyor. Yerleştirme bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin (AİS) mobil uygulaması üzerinden de görüntülenebilecek.
Üniversite kayıtları 2 Ekim'de başlayacak
Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından resmî iş günleri ve çalışma saatleri içinde yapılacak. Adayların kayıt hakkını kullanabilmek için belirtilen süre içerisinde yerleştirildikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları gerekiyor.
Elektronik kayıt tarihleri belli oldu
Elektronik kayıt hakkından yararlanabilecek adaylar için süreç 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülecek.
Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların, yerleştikleri üniversitelerin duyurularını takip etmesi gerekiyor. Üniversiteler tarafından talep edilen belge ve diğer işlemler kurumların açıkladığı tarihlere göre tamamlanacak.
Kayıt öncesi üniversite duyuruları takip edilecek
Ek yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adayların kayıt tarihleriyle birlikte üniversitelerinin yayımladığı duyuruları kontrol etmesi gerekiyor.
Özellikle elektronik kayıt sonrasında yapılması gereken işlemler ve teslim edilmesi gereken belgeler üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor. Kayıt sürecinde ilgili yükseköğretim kurumlarının resmî açıklamaları esas alınacak.
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2026 YKS ek tercih sonuçları erişime açıldı
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen ek yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için 17-21 Eylül 2026 tarihlerinde tercih yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Bir programa yerleşen adaylar için kayıt süreci 2 Ekim'de başlayacak.
Adaylar, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.
Sonuç ekranına T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekiyor. Yerleştirme bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin (AİS) mobil uygulaması üzerinden de görüntülenebilecek.
Üniversite kayıtları 2 Ekim'de başlayacak
Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından resmî iş günleri ve çalışma saatleri içinde yapılacak. Adayların kayıt hakkını kullanabilmek için belirtilen süre içerisinde yerleştirildikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları gerekiyor.
Elektronik kayıt tarihleri belli oldu
Elektronik kayıt hakkından yararlanabilecek adaylar için süreç 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülecek.
Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların, yerleştikleri üniversitelerin duyurularını takip etmesi gerekiyor. Üniversiteler tarafından talep edilen belge ve diğer işlemler kurumların açıkladığı tarihlere göre tamamlanacak.
Kayıt öncesi üniversite duyuruları takip edilecek
Ek yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adayların kayıt tarihleriyle birlikte üniversitelerinin yayımladığı duyuruları kontrol etmesi gerekiyor.
Özellikle elektronik kayıt sonrasında yapılması gereken işlemler ve teslim edilmesi gereken belgeler üniversitelere göre farklılık gösterebiliyor. Kayıt sürecinde ilgili yükseköğretim kurumlarının resmî açıklamaları esas alınacak.
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