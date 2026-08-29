18 yıllık sır dosya aydınlatıldı! Adalet Bakanlığı peşini bırakmadı
18 yıllık sır dosya aydınlatıldı! Adalet Bakanlığı peşini bırakmadı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 2008 yılında işlenen ve 18 yıldır faili meçhul kalan Dede Baltacı cinayetinin, yeniden yapılan incelemeler ve teknolojik analizler sonucunda aydınlatıldığını, olayla ilgili 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:44
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 11:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 2008 yılında ölü bulunan Dede Baltacı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, 18 yıldır faili belirlenemeyen cinayet dosyası; Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalarla yeniden mercek altına alındı.
GERİYE DÖNÜK HTS VE BAZ KAYITLARI İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında derinleştirilen incelemelerde teknolojik imkanlardan faydalanıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp Kurumu raporları ve bu verileri destekleyen tanık beyanları doğrultusunda cinayetin faili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başka bir suçtan dolayı halihazırda cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı bildirildi.
"HİÇBİR DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik kararlılık mesajı veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosyanın peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Bakan Gürlek, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde, teknolojinin ve bilimin bütün imkanlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
18 yıllık sır dosya aydınlatıldı! Adalet Bakanlığı peşini bırakmadı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 2008 yılında işlenen ve 18 yıldır faili meçhul kalan Dede Baltacı cinayetinin, yeniden yapılan incelemeler ve teknolojik analizler sonucunda aydınlatıldığını, olayla ilgili 4 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 2008 yılında ölü bulunan Dede Baltacı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, 18 yıldır faili belirlenemeyen cinayet dosyası; Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalarla yeniden mercek altına alındı.
GERİYE DÖNÜK HTS VE BAZ KAYITLARI İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında derinleştirilen incelemelerde teknolojik imkanlardan faydalanıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp Kurumu raporları ve bu verileri destekleyen tanık beyanları doğrultusunda cinayetin faili olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başka bir suçtan dolayı halihazırda cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı bildirildi.
"HİÇBİR DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik kararlılık mesajı veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosyanın peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Bakan Gürlek, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde, teknolojinin ve bilimin bütün imkanlarını kullanarak gerçeği ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
Çok Okunanlar