İçişleri Bakanlığı, 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 12:22
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 12:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Bu kapsamda, Ağrı, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Hatay, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları ile havadan, asayiş, otoyol ve komando timlerince ise karadan çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yürütülen çalışmalar sonucunda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucunda 131 araç ile 20 bot ve bot motoru ele geçirildi.",
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
18 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 43 organizatör tutuklandı
İçişleri Bakanlığı, 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Bu kapsamda, Ağrı, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Hatay, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları ile havadan, asayiş, otoyol ve komando timlerince ise karadan çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yürütülen çalışmalar sonucunda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlar sonucunda 131 araç ile 20 bot ve bot motoru ele geçirildi.",
Çok Okunanlar