15 yıllık dosyada dikkat çeken gelişme! Kaşif Kozinoğlu soruşturması yeniden inceleniyor
15 yıllık dosyada dikkat çeken gelişme! Kaşif Kozinoğlu soruşturması yeniden inceleniyor
Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Aradan geçen 15 yılın ardından dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere “Faili Meçhul” birimine gönderildiği öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 14:01
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 14:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin daha önce yürütülen incelemelerde, ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiğine yönelik değerlendirmeler yapılmıştı. Dosyanın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte olayın tüm yönleriyle tekrar ele alınması bekleniyor.
Dosya yeniden mercek altında
Edinilen bilgilere göre, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya, yapılan son değerlendirmelerin ardından “Faili Meçhul” dairesine gönderildi.
Bundan sonraki süreçte soruşturma kapsamında daha önce dosyaya giren bilgi ve belgeler yeniden değerlendirilecek. Bunun yanı sıra varsa yeni bilgi ve delillerin de incelemeye alınacağı öğrenildi.
Kozinoğlu 2011’de cezaevinde hayatını kaybetmişti
MİT’in dış operasyonlar biriminin eski başkanı olan Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti.
Kozinoğlu, dönemin savcısı Zekeriya Öz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Cezaevinde meydana gelen ölümünün ardından başlatılan soruşturmada, olayın doğal nedenlere bağlı olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.
Aradan geçen yılların ardından dosyanın yeniden incelenmeye başlanması, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmayı tekrar gündeme taşıdı.
Yeni deliller de incelenecek
Dosyanın “Faili Meçhul” birimine gönderilmesiyle birlikte ölüm olayında herhangi bir suç unsurunun bulunup bulunmadığının yeniden araştırılması amaçlanıyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında mevcut bilgi ve belgelerin yanı sıra ortaya çıkabilecek yeni delillerin de değerlendirilmesi bekleniyor.
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15 yıllık dosyada dikkat çeken gelişme! Kaşif Kozinoğlu soruşturması yeniden inceleniyor
Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Aradan geçen 15 yılın ardından dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere “Faili Meçhul” birimine gönderildiği öğrenildi.
Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin daha önce yürütülen incelemelerde, ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiğine yönelik değerlendirmeler yapılmıştı. Dosyanın yeniden gündeme gelmesiyle birlikte olayın tüm yönleriyle tekrar ele alınması bekleniyor.
Dosya yeniden mercek altında
Edinilen bilgilere göre, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin dosya, yapılan son değerlendirmelerin ardından “Faili Meçhul” dairesine gönderildi.
Bundan sonraki süreçte soruşturma kapsamında daha önce dosyaya giren bilgi ve belgeler yeniden değerlendirilecek. Bunun yanı sıra varsa yeni bilgi ve delillerin de incelemeye alınacağı öğrenildi.
Kozinoğlu 2011’de cezaevinde hayatını kaybetmişti
MİT’in dış operasyonlar biriminin eski başkanı olan Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti.
Kozinoğlu, dönemin savcısı Zekeriya Öz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Cezaevinde meydana gelen ölümünün ardından başlatılan soruşturmada, olayın doğal nedenlere bağlı olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.
Aradan geçen yılların ardından dosyanın yeniden incelenmeye başlanması, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmayı tekrar gündeme taşıdı.
Yeni deliller de incelenecek
Dosyanın “Faili Meçhul” birimine gönderilmesiyle birlikte ölüm olayında herhangi bir suç unsurunun bulunup bulunmadığının yeniden araştırılması amaçlanıyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında mevcut bilgi ve belgelerin yanı sıra ortaya çıkabilecek yeni delillerin de değerlendirilmesi bekleniyor.
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