14 bin personelle dev tatbikat.. TCG Anadolu'da bir ilk!
14 bin personelle dev tatbikat.. TCG Anadolu'da bir ilk!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de 14 bin personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Marmaris açıklarındaki faaliyetlerde 100 gemi ve 50 hava vasıtası görev alırken TCG Anadolu'dan ilk kez Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) kalkışı gerçekleştirildi.
Haber Giriş Tarihi: 24.09.2026 20:45
Haber Güncellenme Tarihi: 24.09.2026 20:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20-25 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de gerçekleştiriliyor.
Tatbikata Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel katılıyor. TSK envanterindeki yerli ve milli mühimmatlar ile yeni platformlar da tatbikat senaryolarında kullanılıyor.
TCG Anadolu'da bir ilk gerçekleşti
Marmaris açıklarında düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu takip etti.
Faaliyetler sırasında TCG Anadolu'dan ilk kez DİHA kalkışı gerçekleştirildi. BAYKAR tarafından geliştirilen KALKAN DİHA da Deniz Kuvvetleri envanterine katılmasının ardından ilk kez bir tatbikatta kullanıldı.
KALKAN DİHA tespit etti PİRENA KİDA imha etti
Tatbikatta KALKAN DİHA tarafından tespit edilen hedef, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen PİRENA KİDA insansız deniz aracıyla imha edildi.
Tatbikat senaryosunda insansız hava ve deniz platformlarının aynı görev kapsamında kullanımı uygulandı. Deniz karakol uçağından ise güdümlü mühimmat tehdidine karşı flare atışı gerçekleştirildi.
Mayın avlama faaliyeti gerçekleştirildi
Seçkin Gözlemci Günü kapsamında Aksaz açıklarındaki TCG Anadolu'ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TCG Oruç Reis'ten gerçekleştirilen 19 pare top atışıyla selamlandı.
Tatbikatta mayın avlama faaliyeti de gerçekleştirildi. TCG Amasra ve helikopterde görev yapan SAS timleri tarafından tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi.
SAT timleri Yılancık Adası'na çıkarma yaptı
İlk giriş harekâtı senaryosu kapsamında Yılancık Adası'na taarruz helikopterleriyle havadan, SAT atak botlarıyla denizden çıkarma gerçekleştirildi. SAT timleri çıkarma faaliyetinin ardından adaya Türk bayrağı dikti.
Senaryo gereği adada yaralanan bir asker helikopterle TCG Anadolu'ya götürülerek sıhhi tahliye faaliyeti gerçekleştirildi. Gemiye çıkma harekâtında ise SAT personeli helikopterden halatla gemiye iniş yaptı.
Müşterek çalışabilirlik test ediliyor
Denizkurdu-I/2026 ile Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Personelin çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi de tatbikatın hedefleri arasında bulunuyor.
Tatbikatta farklı kuvvet komutanlıklarına bağlı unsurlar arasındaki müşterek çalışabilirlik usulleri de deneniyor. Çok maksatlı amfibi gemilerden denizaltılara, firkateynlerden insansız hava ve deniz araçlarına kadar farklı platformlar senaryolarda görev alıyor.
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14 bin personelle dev tatbikat.. TCG Anadolu'da bir ilk!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de 14 bin personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Marmaris açıklarındaki faaliyetlerde 100 gemi ve 50 hava vasıtası görev alırken TCG Anadolu'dan ilk kez Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) kalkışı gerçekleştirildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20-25 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de gerçekleştiriliyor.
Tatbikata Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel katılıyor. TSK envanterindeki yerli ve milli mühimmatlar ile yeni platformlar da tatbikat senaryolarında kullanılıyor.
TCG Anadolu'da bir ilk gerçekleşti
Marmaris açıklarında düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu takip etti.
Faaliyetler sırasında TCG Anadolu'dan ilk kez DİHA kalkışı gerçekleştirildi. BAYKAR tarafından geliştirilen KALKAN DİHA da Deniz Kuvvetleri envanterine katılmasının ardından ilk kez bir tatbikatta kullanıldı.
KALKAN DİHA tespit etti PİRENA KİDA imha etti
Tatbikatta KALKAN DİHA tarafından tespit edilen hedef, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen PİRENA KİDA insansız deniz aracıyla imha edildi.
Tatbikat senaryosunda insansız hava ve deniz platformlarının aynı görev kapsamında kullanımı uygulandı. Deniz karakol uçağından ise güdümlü mühimmat tehdidine karşı flare atışı gerçekleştirildi.
Mayın avlama faaliyeti gerçekleştirildi
Seçkin Gözlemci Günü kapsamında Aksaz açıklarındaki TCG Anadolu'ya gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TCG Oruç Reis'ten gerçekleştirilen 19 pare top atışıyla selamlandı.
Tatbikatta mayın avlama faaliyeti de gerçekleştirildi. TCG Amasra ve helikopterde görev yapan SAS timleri tarafından tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi.
SAT timleri Yılancık Adası'na çıkarma yaptı
İlk giriş harekâtı senaryosu kapsamında Yılancık Adası'na taarruz helikopterleriyle havadan, SAT atak botlarıyla denizden çıkarma gerçekleştirildi. SAT timleri çıkarma faaliyetinin ardından adaya Türk bayrağı dikti.
Senaryo gereği adada yaralanan bir asker helikopterle TCG Anadolu'ya götürülerek sıhhi tahliye faaliyeti gerçekleştirildi. Gemiye çıkma harekâtında ise SAT personeli helikopterden halatla gemiye iniş yaptı.
Müşterek çalışabilirlik test ediliyor
Denizkurdu-I/2026 ile Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Personelin çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi de tatbikatın hedefleri arasında bulunuyor.
Tatbikatta farklı kuvvet komutanlıklarına bağlı unsurlar arasındaki müşterek çalışabilirlik usulleri de deneniyor. Çok maksatlı amfibi gemilerden denizaltılara, firkateynlerden insansız hava ve deniz araçlarına kadar farklı platformlar senaryolarda görev alıyor.
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