11 ilde siber suç operasyonu! İkinci el araç yalanıyla kapora vurgunu
11 ilde siber suç operasyonu! İkinci el araç yalanıyla kapora vurgunu
İçişleri Bakanlığı, 11 ilde siber suçlara yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Son beş günde yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık suçlarından 35 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 15:16
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 15:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen 5 günlük operasyon bilançosunu açıkladı.
İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda "Yasa Dışı Bahis", "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" ile "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına karıştığı tespit edilen 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
SAHTE İLANLAR VE YASA DIŞI BAHİS TESPİTİ
Yapılan incelemelerde şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, bu siteler üzerinden bahis oynattıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca sistemlerinde müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları ve sosyal medya platformlarında "ikinci el araba ilanı" ile "kapora bedeli" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
13 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 35 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahısların emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi ve vatandaşların desteğiyle siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulanarak operasyonda emeği geçen polis ekipleri, daire başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.
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11 ilde siber suç operasyonu! İkinci el araç yalanıyla kapora vurgunu
İçişleri Bakanlığı, 11 ilde siber suçlara yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Son beş günde yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık suçlarından 35 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen 5 günlük operasyon bilançosunu açıkladı.
İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda "Yasa Dışı Bahis", "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" ile "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına karıştığı tespit edilen 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
SAHTE İLANLAR VE YASA DIŞI BAHİS TESPİTİ
Yapılan incelemelerde şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, bu siteler üzerinden bahis oynattıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca sistemlerinde müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları ve sosyal medya platformlarında "ikinci el araba ilanı" ile "kapora bedeli" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
13 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 35 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahısların emniyetteki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi ve vatandaşların desteğiyle siber suçlarla mücadelenin ülke genelinde tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulanarak operasyonda emeği geçen polis ekipleri, daire başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.
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