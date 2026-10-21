Piyasaların ve yatırımcıların odağında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın yedinci faiz kararı yarın açıklanacak; beklenti anketine katılan ekonomistler ekim ayında politika faizinin 1 puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesini bekliyor.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 07:46
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 07:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), yarın yılın yedinci toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.
Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00'te Kurulun gerekçesiyle birlikte açıklanacak.
Banka, eylül ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.
Beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.
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Yurt içi piyasaların gözü faiz kararına çevrildi
Piyasaların ve yatırımcıların odağında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın yedinci faiz kararı yarın açıklanacak; beklenti anketine katılan ekonomistler ekim ayında politika faizinin 1 puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesini bekliyor.
Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), yarın yılın yedinci toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.
Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00'te Kurulun gerekçesiyle birlikte açıklanacak.
Banka, eylül ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.
Beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.
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