Yatırım araçlarında haftanın tablosu değişti

Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim 2026 haftasında yatırım araçlarının performansında farklı yönlerde hareketler görüldü. BİST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 5,16, gram altın yüzde 4,18 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,36 ve avro/TL yüzde 0,03 yükseldi. Yatırım ve emeklilik fonlarında da haftalık kayıplar kaydedilirken para piyasası fonları pozitif getiri sağlayan kategoriler arasında yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 19:57
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 20:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, hafta boyunca 10.707,18 ile 11.806,76 puan arasında işlem gördü. Endeks, haftanın son işlem gününü önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,16 düşüşle 11.116,99 puandan tamamladı.
Haftalık işlemlerde endeksin en yüksek ve en düşük seviyeleri arasındaki fark 1.099,58 puan olarak gerçekleşti. BİST 100, 23 Ekim Cuma gününü ise günlük bazda yüzde 0,92 değer kaybıyla kapattı.
Gram altın ve cumhuriyet altını geriledi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 4,18 düşerek 6 bin 370 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,34 azalışla 41 bin 880 liraya indi.
Çeyrek altının satış fiyatı da hafta boyunca düşüş gösterdi. Önceki hafta sonunda 10 bin 887 liradan satılan çeyrek altın, yüzde 3,37 değer kaybederek 10 bin 520 liraya geriledi.
Altın piyasasında gram, çeyrek ve cumhuriyet altınının tamamı haftayı düşüşle kapattı.
Dolar ve avro haftayı yükselişle kapattı
Döviz piyasasında ABD doları ve avro, Türk lirası karşısında sınırlı yükseliş kaydetti. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,36 artarak 49,7060 liraya ulaştı.
Avro/TL ise aynı dönemde yüzde 0,03 yükselişle 55,7790 liraya çıktı. Böylece döviz kurları, BİST 100 ve altın fiyatlarından farklı olarak haftayı pozitif değişimle tamamladı.
Yatırım ve emeklilik fonlarında haftalık kayıp
Yatırım fonları, 19-23 Ekim haftasında ortalama yüzde 1,90 değer kaybetti. Emeklilik fonlarında ise haftalık düşüş yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.
Yatırım fonları kategorileri arasında en yüksek pozitif getiri yüzde 0,62 ile para piyasası fonlarında kaydedildi. Diğer fon kategorilerinin ayrı ayrı haftalık getirilerine ilişkin veri paylaşılmadı.
Haftalık verilere göre BİST 100, tabloda yer alan yatırım araçları arasında en yüksek oransal kaybı yaşadı. Para piyasası fonları ise yüzde 0,62 ile açıklanan fon kategorileri arasında en yüksek pozitif getiriyi sağladı.
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Yatırım araçlarında haftanın tablosu değişti
Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim 2026 haftasında yatırım araçlarının performansında farklı yönlerde hareketler görüldü. BİST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 5,16, gram altın yüzde 4,18 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,36 ve avro/TL yüzde 0,03 yükseldi. Yatırım ve emeklilik fonlarında da haftalık kayıplar kaydedilirken para piyasası fonları pozitif getiri sağlayan kategoriler arasında yer aldı.
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, hafta boyunca 10.707,18 ile 11.806,76 puan arasında işlem gördü. Endeks, haftanın son işlem gününü önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,16 düşüşle 11.116,99 puandan tamamladı.
Haftalık işlemlerde endeksin en yüksek ve en düşük seviyeleri arasındaki fark 1.099,58 puan olarak gerçekleşti. BİST 100, 23 Ekim Cuma gününü ise günlük bazda yüzde 0,92 değer kaybıyla kapattı.
Gram altın ve cumhuriyet altını geriledi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 4,18 düşerek 6 bin 370 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,34 azalışla 41 bin 880 liraya indi.
Çeyrek altının satış fiyatı da hafta boyunca düşüş gösterdi. Önceki hafta sonunda 10 bin 887 liradan satılan çeyrek altın, yüzde 3,37 değer kaybederek 10 bin 520 liraya geriledi.
Altın piyasasında gram, çeyrek ve cumhuriyet altınının tamamı haftayı düşüşle kapattı.
Dolar ve avro haftayı yükselişle kapattı
Döviz piyasasında ABD doları ve avro, Türk lirası karşısında sınırlı yükseliş kaydetti. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,36 artarak 49,7060 liraya ulaştı.
Avro/TL ise aynı dönemde yüzde 0,03 yükselişle 55,7790 liraya çıktı. Böylece döviz kurları, BİST 100 ve altın fiyatlarından farklı olarak haftayı pozitif değişimle tamamladı.
Yatırım ve emeklilik fonlarında haftalık kayıp
Yatırım fonları, 19-23 Ekim haftasında ortalama yüzde 1,90 değer kaybetti. Emeklilik fonlarında ise haftalık düşüş yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.
Yatırım fonları kategorileri arasında en yüksek pozitif getiri yüzde 0,62 ile para piyasası fonlarında kaydedildi. Diğer fon kategorilerinin ayrı ayrı haftalık getirilerine ilişkin veri paylaşılmadı.
Haftanın yatırım araçları performansı
19–23 EKİM 2026 · HAFTALIK DEĞİŞİM
-6%-4,25%-2,5%-0,75%1%BİST 100Gram altınCumhuriyet altınıÇeyrek altınYatırım fonlarıEmeklilik fonlarıDolar/TLAvro/TLPara piyasası fonla…
Kaynak: Sağlanan haftalık piyasa verileri. Yüzdelik değişimler.
Yatırım aracı
Haftalık değişim
Son değer
BİST 100
-%5,16
11.116,99 puan
Gram altın
-%4,18
6.370 TL
Cumhuriyet altını
-%3,34
41.880 TL
Çeyrek altın
-%3,37
10.520 TL
Dolar/TL
+%0,36
49,7060 TL
Avro/TL
+%0,03
55,7790 TL
Yatırım fonları
-%1,90
—
Emeklilik fonları
-%2,25
—
Para piyasası fonları
+%0,62
—
Haftalık verilere göre BİST 100, tabloda yer alan yatırım araçları arasında en yüksek oransal kaybı yaşadı. Para piyasası fonları ise yüzde 0,62 ile açıklanan fon kategorileri arasında en yüksek pozitif getiriyi sağladı.
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