SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Yatırım araçlarında haftanın tablosu değişti

Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim 2026 haftasında yatırım araçlarının performansında farklı yönlerde hareketler görüldü. BİST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 5,16, gram altın yüzde 4,18 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,36 ve avro/TL yüzde 0,03 yükseldi. Yatırım ve emeklilik fonlarında da haftalık kayıplar kaydedilirken para piyasası fonları pozitif getiri sağlayan kategoriler arasında yer aldı.

Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 19:57
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 20:00
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yatırım araçlarında haftanın tablosu değişti

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, hafta boyunca 10.707,18 ile 11.806,76 puan arasında işlem gördü. Endeks, haftanın son işlem gününü önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,16 düşüşle 11.116,99 puandan tamamladı.

Haftalık işlemlerde endeksin en yüksek ve en düşük seviyeleri arasındaki fark 1.099,58 puan olarak gerçekleşti. BİST 100, 23 Ekim Cuma gününü ise günlük bazda yüzde 0,92 değer kaybıyla kapattı.

Gram altın ve cumhuriyet altını geriledi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 4,18 düşerek 6 bin 370 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,34 azalışla 41 bin 880 liraya indi.

Çeyrek altının satış fiyatı da hafta boyunca düşüş gösterdi. Önceki hafta sonunda 10 bin 887 liradan satılan çeyrek altın, yüzde 3,37 değer kaybederek 10 bin 520 liraya geriledi.

Altın piyasasında gram, çeyrek ve cumhuriyet altınının tamamı haftayı düşüşle kapattı.

Dolar ve avro haftayı yükselişle kapattı

Döviz piyasasında ABD doları ve avro, Türk lirası karşısında sınırlı yükseliş kaydetti. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,36 artarak 49,7060 liraya ulaştı.

Avro/TL ise aynı dönemde yüzde 0,03 yükselişle 55,7790 liraya çıktı. Böylece döviz kurları, BİST 100 ve altın fiyatlarından farklı olarak haftayı pozitif değişimle tamamladı.

Yatırım ve emeklilik fonlarında haftalık kayıp

Yatırım fonları, 19-23 Ekim haftasında ortalama yüzde 1,90 değer kaybetti. Emeklilik fonlarında ise haftalık düşüş yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.

Yatırım fonları kategorileri arasında en yüksek pozitif getiri yüzde 0,62 ile para piyasası fonlarında kaydedildi. Diğer fon kategorilerinin ayrı ayrı haftalık getirilerine ilişkin veri paylaşılmadı.

Haftanın yatırım araçları performansı

19–23 EKİM 2026 · HAFTALIK DEĞİŞİM

-6%-4,25%-2,5%-0,75%1%BİST 100Gram altınCumhuriyet altınıÇeyrek altınYatırım fonlarıEmeklilik fonlarıDolar/TLAvro/TLPara piyasası fonla…

Kaynak: Sağlanan haftalık piyasa verileri. Yüzdelik değişimler.

Yatırım aracı

Haftalık değişim

Son değer

BİST 100

-%5,16

11.116,99 puan

Gram altın

-%4,18

6.370 TL

Cumhuriyet altını

-%3,34

41.880 TL

Çeyrek altın

-%3,37

10.520 TL

Dolar/TL

+%0,36

49,7060 TL

Avro/TL

+%0,03

55,7790 TL

Yatırım fonları

-%1,90

Emeklilik fonları

-%2,25

Para piyasası fonları

+%0,62

Haftalık verilere göre BİST 100, tabloda yer alan yatırım araçları arasında en yüksek oransal kaybı yaşadı. Para piyasası fonları ise yüzde 0,62 ile açıklanan fon kategorileri arasında en yüksek pozitif getiriyi sağladı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver